Il Don Bosco ospita, per la prima di ritorno, la Synergy Valdarno

21 Gennaio 2023

Livorno 21 gennaio 2023

Inizia davanti al pubblico amico il girone di ritorno della Toscana Food Don Bosco; sabato pomeriggio, infatti, la formazione guidata da Francesco Barilla deve vedersela con la Synergy Valdarno, una squadra che naviga nei bassifondi della classifica.

I valdarnesi hanno fin qui portato a casa solo tre vittorie, ma sono comunque formazione da prendere con le molle; lo dicono i risultati più recenti della squadra di Giannetti, brava a conquistare due vittorie nelle ultime tre esibizioni, con lo scalpo di formazioni importanti come Prato, battuta nel recupero del 21 dicembre, e Quarrata, costretta al ko nella prima del 2023.

La Synergy è una squadra a trazione anteriore, che ha nel roster bocche da fuoco davvero efficaci: in primis il centro dalla mano educatissima Kresimir Elez, con 19,7 punti di media terzo miglior marcatore del girone, ma anche l’ala piccola Bantsevich, uno da 19,1 a serata, e l’ala forte Volpe, che ne mette 16,6 ad uscita e due settimane fa ne ha infilati addirittura 40.

Rovescio della medaglia, la poca efficacia offensiva, come ben evidenziato dai 1346 punti incassati, che rendono la difesa valdarnese la peggiore del torneo.

E proprio di questo tallone di Achille dovrà approfittare la Toscana Food Don Bosco per trovare con buona continuità la retina avversaria, lavorando, nel contempo, forte in difesa per limitare il trio di “mani calde” avversario.

Ricetta condivisa anche da coach Francesco Barilla, che presenta così il match: “Sarà sicuramente una partita importante per noi; non dobbiamo farci condizionare dalla classifica, nella quale la Synergy vanta sicuramente meno punti del previsto, in relazione al suo roster.

Giannetti ha a disposizione giocatori di ottimo livello, penso in particolare ad Elez e Bantsevich, ma anche a Volpe che all’andata infilò nella nostra retina 34 punti.

Una squadra – continua coach Barilla – che ha molti punti nelle mani, per cui sarà importante lavorare bene in difesa; purtroppo abbiamo qualche problema fisico di troppo, ma sono convinto che tutti i ragazzi che scenderanno sul parquet daranno il loro importantissimo contributo”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per sabato, 19 gennaio, al “PalaMacchia” di Via Allende, con palla a due prevista per le ore 18:45. Da ricordare che l’ingresso al match, come sempre quando la Toscana Food Don Bosco gioca in casa, è completamente gratuito

