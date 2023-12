Home

Basket

Il Don Bosco ospita Pino Dragons

8 Dicembre 2023

Una settimana dopo la superba, ancorché sfortunata, prova contro la capolista Mens Sana, la Toscana Food Don Bosco recita, per la prima giornata di ritorno, ancora davanti al pubblico amico, ospitando un’altra squadra di alta classifica, i fiorentini del Pino Dragons.

Non ingannino le due recenti sconfitte consecutive, la compagine di Filippo Miniati è tra le più attrezzate del lotto, tanto che fino a due turni fa viaggiava da sola in vetta alla classifica.

Una compagine, quella fiorentina, che rappresenta il giusto mix tra giovani di sicuro avvenire, in primis Corradossi e Landi, che viaggiano rispettivamente a 20,8 e 17,9 punti di media a partita, ed elementi che aggiungono il necessario tocco di esperienza come Marotta e Castelli, altri due che navigano in doppia cifra.

Chiave di volta, per la Toscana Food Don Bosco, sarà limitare le tante bocche da fuoco avversarie, non a caso quello dei fiorentini, con oltre 82 punti segnati a partita, è il secondo più prolifico del campionato.

Per far rimanere i due punti a Livorno, dunque, la Toscana Food dovrà alzare la pressione in difesa, mantenendo, nel contempo, buone percentuali in attacco.

Lo dice convinto anche il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla:

“Andiamo ad affrontare una buona squadra, fatta di tanti giovani interessanti e da un giocatore, Castelli, fuori categoria, che oltretutto verrà a Livorno per riscattare le due recenti sconfitte di fila.

Da parte nostra, abbiamo qualche problema fisico, che speriamo di risolvere prima della partita, anche se penso che chiunque scenderà sul parquet darà il meglio per portare a casa i due punti.

Detto questo, inizia il girone di ritorno, noi dobbiamo provare ad essere più costanti e continui anche nell’arco della stessa partita, progredendo ancora sia in attacco che in difesa, per continuare quel percorso di miglioramento che abbiamo intrapreso dall’inizio del campionato”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, al “PalaMacchia” per sabato prossimo, 9 dicembre, con palla a due prevista per le 18:45

