Il Don Bosco ospita Spezia

3 Marzo 2023

Livorno 3 marzo 2023

La Toscana Food Don Bosco sabato riceve Spezia

Sabato lavorativo per la prima squadra della Toscana Food Don Bosco, impegnata, per la settima giornata di ritorno, davanti al proprio pubblico, contro Spezia, una delle squadre più attrezzate del campionato.

I liguri, infatti, viaggiano al quinto posto in classifica, a quota 28, e non nascondono ambizioni di agganciare una delle prime tre piazze, adesso lontane solo quattro lunghezze, che regalano la promozione diretta alla prossima C interregionale; oltretutto, stanno vivendo un buon momento di forma, ben raccontato dalle due recenti vittorie consecutive, a Quarrata ed in casa contro il Costone Siena.

Una squadra, quella ligure, che ha nell’attacco, con i suoi 1688 punti realizzati il terzo più prolifico del torneo, il suo reparto migliore. E non potrebbe essere altrimenti, considerato il numero di mani educate a disposizione del coach, il livornese Scocchera.

In primis la coppia di piccoli lituani composta da Balciunas, con 20,5 punti di media miglior realizzatore del campionato, e Seskus, arrivato in corso d’opera, che ne mette 13,3 a sera.

Senza dimenticare Andrea Vignali, tra l’altro classico ex di turno, ala da 17,8 punti di media, e Bolis, anche lui in doppia cifra, a quota 12,2.

Per rimanere in partita la Toscana Food non ha alternative, deve difendere forte per inumidire le polveri degli attaccanti avversari, e poi colpire in contropiede prima che la difesa ligure riesca a schierarsi.

Un piano partita che trova d’accordo anche il coach della Toscana Food, Francesco Barilla, che presenta così la partita:

“Affronteremo una squadra solida come Spezia, che oltretutto arriverà a Livorno a caccia di punti preziosi nella corsa alla promozione diretta.

Avremo di fronte una squadra che ha tanti punti nelle mani, e non potrebbe essere altrimenti, avendo nel roster elementi di grande qualità come Balciunas, Vignali e l’ultimo arrivato Seskus.

Per quanto ci riguarda – continua coach Barilla -, speriamo di riuscire a recuperare qualche giocatore ed a fornire un rendimento costante durante tutta la partita, cosa che, invece, non siamo riusciti a fare nelle ultime esibizioni”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per sabato prossimo, 4 marzo, al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 18:45 ed ingresso gratuito

