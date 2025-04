Home

Il Don Bosco porta a casa il “Città di Pontedera”

Basket

28 Aprile 2025

Durante le festività pasquali, la sterminata bacheca della Pallacanestro Don Bosco è arrivato un altro trofeo, quello relativo alla vittoria nel XXXVIII Torneo Città di Pontedera, ormai appuntamento tradizionale nel variegato panorama del basket toscano.

I rossoblu, che in passato avevano già portato a casa il trofeo in cinque occasioni, con la formazione Under 15 Eccellenza hanno sbaragliato il campo, vincendo tutte le quattro partite disputate.

Nelle due gare del girone eliminatorio, infatti, gli uomini di Alex Blanco hanno regolato prima la Ludec Porcari e poi il Basket Lucca, doppietta valsa l’accesso alle semifinali, contro Laurenziana-Union Prato. E’ stata una partita senza storia, agevolmente portata a casa dai rossoblu, con un netto 103-47, al termine di un confronto indirizzato già dal 26-10 del primo quarto.

L’agevole successo in semifinale ha schiuso le porte della finalissima, al cospetto dei padroni di casa della Juve Pontedera, portata a casa con 18 lunghezze di vantaggio; alla sirena finale, infatti, il tabellone ha decretato la vittoria, per 81-63, della compagine labronica, al termine di una partita sempre condotta da Aleksandrovs e compagni.

I tabellini di tutte le partite della Clas Renault Don Bosco

Prima partita del girone

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco – Ludec Porcari 79-61

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco: Vecce 10, Yu 3, Panessidi 2, Monticelli, Nerini 2, Mele 11, Stefanini 0, Gani 10, Aleksandrovs 18, Nassi 9, Rizzotti 11, Nardi 3. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 13-18; 34-32; 56-46; 79-61

Seconda partita del girone

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco – Lucca 71-40

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco: Vecce 5, Yu 3, Capria 7, Panessidi 4, Monticelli, Di Falco 2, Giovannetti 6, Mele 19, Stefanini 2, Gani 5, Bovicelli 3, Nassi 12, Rizzotti 3. All. Alex Blanco, Ass. Alessandro Redini

Parziali: 18-9; 38-23; 53-32; 71-40

Semifinale

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco – Laurenziana – Union Prato 103-47

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco: Vecce 1, Yu 3, Capria 10, Panessidi 14, Monticelli 2, Di Falco 4, Mele 11, Stefanini 4, Gani 3, Aleksandrovs 9, Bovicelli 10, Nassi 19, Rizzotti 13. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 26-10; 50-24; 73-38; 103-47

Finale

Juve Pontedera – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco 63-81

Clas Renault Pallacanestro: Don Bosco: Vecce 3, Yu 0, Capria 1, Panessidi 2, Monticelli 3, Di Falco 0, Giovannetti, Mele 20, Stefanini 0, Rizzotti 9, Gani 5, Aleksandrovs 20, Nassi 18. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 13-24; 27-38; 50-62; 63-81

Foto credits Juve Pontedera / Piero Sbrana

