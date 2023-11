Home

Il Don Bosco porta a casa il derby con il Fides

2 Novembre 2023

Livorno 2 novembre 2023 – Il Don Bosco porta a casa il derby con il Fides

Non si ferma più la marcia vincente della Toscana Food Don Bosco; i ragazzi guidati da Francesco Barilla allungano con un’altra perla la bella collana di vittorie in questo stupendo avvio di campionato.

I rossoblu, infatti, per l’occasione in sgargiante tenuta rossa, battono, nel gran derby labronico, il Fides Livorno, una delle grandi favorite del campionato.

Lo fanno dopo una partita emozionante, ripresa con un rush finale da copertina dopo che il Fides sembrava averla indirizzata con la bomba, di Menicocci, del +4 a 3’18” dalla fine. Invece nel momento più duro, la Toscana Food è stata brava a girare il match stampando un parziale di 7-0 che ha portato Ciano e compagni all’ultimo possesso, del Fides, con tre punti di vantaggio.

Sembrava fatta, ed invece ad aggiungere altra emozione ad un match vietato ai cardiopatici ecco il fallo di Tartamella sul tentativo da tre punti di Bellavista che, con appena due decimi sul cronometro, ha spedito il giocatore del Fides in lunetta.

Dopo aver fallito il secondo, il 15 di Pistolesi ha volutamente sbagliato il terzo, ma il rimbalzo è stato della Toscana Food che ha così potuto festeggiare un’altra vittoria, la quarta in cinque esibizioni. Il finale è stato il degno epilogo di 40’ davvero godibili, caratterizzati dagli strappi, a fasi alterne, delle due squadre.

La Toscana Food Don Bosco aveva avuto, nel secondo periodo, anche 13 lunghezze di vantaggio, per poi subire la rimonta Fides ed azzannare la vittoria con un finale entusiasmante grazie ad un canestro di Tartamella, una tripla di Baroni e due liberi di Ciano e tanta, tanta difesa nel momento topico del match. In un match giocato benissimo da tutta la squadra, spiccano i 22 di Iker Ciano, top scorer del match.

A fine partita, coach Francesco Barilla analizza così i 40’ del “PalaCosmelli”:

“E’ stata una partita, quella contro Fides, a cui devo fare i miei complimenti perché si sono presentati al match in formazione largamente rimaneggiata, nella quale siamo andati abbastanza bene finché siamo stati bravi a tenere alti ritmo ed intensità; questo alla fine ci ha permesso di portare a casa un confronto non semplice, anche considerando che si trattava della terza partita in quattro giorni giocata da questi ragazzi. Ci prendiamo questi due punti fondamentali contro una squadra molto solida, che sul proprio terreno lascerà poco agli avversari. Da parte nostra, bisogna festeggiare per la vittoria, consapevoli che abbiamo ancora molto da lavorare, e sicuramente lo faremo”.

Fides Livorno – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 61-63

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 22, Bandini, Baroni 9, Tartamella 7, Lamperi 7, Giachetti 4, Regoli, Spinelli 3, Crocetta 5, Deri 2, Di Sacco, Balestri 4. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, Davide Cotza

Parziali: 16-19; 29-37; 51-49; 61-63

