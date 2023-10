Home

30 Ottobre 2023

Il Don Bosco regola la Synergy Valdarno

Bel successo della Toscana Food Don Bosco, 77-68 alla Synergy Valdarno

La Toscana Food Don Bosco infila il terzo successo, su quattro partite disputate, del suo ottimo campionato, continuando a stazionare nelle zone nobilissime della classifica. Un successo arrivato al termine di una vera e propria battaglia, nella quale i ragazzi di Francesco Barilla sono stati bravi a resistere, nel secondo periodo, al tentativo di fuga della Synergy Valdarno, poi rintuzzato al rientro dagli spogliatoi. Nei secondi 20’, infatti, la Toscana Food è irreprensibile sui due lati del campo ed alla fine porta a casa una meritata vittoria, con il punteggio di 77-68.

LA CRONACA

In casa Toscana Food Don Bosco coach Francesco Barilla si affida al quintetto composto da Tartamella, Ciano, Giachetti, Spinelli e Di Sacco; nella Synergy il tecnico Del Vita replica con Coppi, Innocenti, Mancini, Morandini e Quaglia.

Si parte e la partita si sviluppa sui binari di un perfetto equilibrio, con le due difese che riescono a mettere pressione, sporcando così le percentuali avversarie.

A raccontare quanto le due squadre si sono equivalse nei primi 10’ il parziale del quarto iniziale, chiuso con le due squadre appaiate a quota 19.

Nel secondo periodo il canovaccio del match non cambia, con le due compagini praticamente sempre a contatto, poi qualche errore di troppo in fase offensiva consente alla Synergy, di accumulare otto punti di vantaggio, sul 33-25, grazie ad un parziale di 8-0, interrotto da una conclusione vicino al ferro di Giachetti, autore di quattro punti consecutivi per i propri colori.

La Synergy non si fa però impressionare dal ritorno della Toscana Food ed all’intervallo lungo vanta dieci lunghezze di vantaggio, sul 39-29, con i labronici che scontano i soli 10 punti segnati nel secondo quarto.

Tra i singoli, in casa Toscana Food, da segnalare i 9 punti di Leonardo Giachetti, miglior realizzatore dei suoi.

Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi di Barilla stringono le maglie in difesa, concedono appena 3 punti alla Synergy nei primi 3’30” del periodo e tornano a -4, nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta; quando l’aggancio sembra dietro l’angolo, la Synergy stampa un parziale di 5-0, tutto scritto da Ceccherini, che costringe coach Barilla ad un minuto di sospensione.

La Toscana Food esce benissimo dal time out, stampa un controbreak di 5-0, riaprendo di fatto i giochi. All’ultima pausa il tabellone del “PalaMacchia” recita 54-49, per gli ospiti, un parziale che rimanda al quarto finale la decisione sull’esito del confronto.

Al rientro sul parquet uno scatenato Ciano infila otto punti consecutivi, riportando la Toscana Food Don Bosco avanti nel punteggio, per 57-56.

Da lì in poi è un susseguirsi di emozioni, con continui ribaltamenti di fronte, fino allo strappo decisivo della Toscana Food che alla fine chiude sul 77-68, conquistando il terzo successo del suo fin qui entusiasmante campionato. P

er quanto riguarda le prestazioni individuali, la lode la merita Iker Ciano, con i suoi otto punti consecutivi, 24 alla fine, determinante nella bella rimonta labronica. In doppia cifra anche Tartamella, cresciuto tantissimo dopo l’intervallo, a quota 17 e la coppia Giachetti-Lamperi, a 10.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Synergy Valdarno 77-68

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 24, Bandini, Baroni 6, Tartamella 17, Idone, Lamperi 10, Giachetti 10, Regoli, Spinelli 3, Crocetta, Deri 2, Di Sacco 5. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, Davide Cotza

Parziali: 19-19; 29-39; 49-54; 77-68