31 Ottobre 2024

Il Don Bosco riceve il “Pegaso per lo sport 2024”

Livorno 31 ottobre 2024 – Il Don Bosco riceve il “Pegaso per lo sport 2024”

Consegnato alla Pallacanestro Don Bosco il prestigioso premio “Pegaso per lo Sport 2024”

Pomeriggio da non dimenticare per la Pallacanestro Don Bosco, alla quale è stato consegnato, nella splendida cornice di Palazzo Pucci, Firenze, il prestigioso premio “Pegaso per lo Sport 2024”.

Un riconoscimento che il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha attribuito alla società labronica per le vittorie raggiunge nelle seguenti, importanti competizioni:

– Coppa Toscana Under 17 Gold

– Campione Regionale 3×3 Under 18

– Campione Regionale 3×3 Under 16.

A consegnare l’ambito premio Eugenio Giani, Presidente della Regione, alla presenza della dirigenza della Pallacanestro Don Bosco e di alcuni ragazzi in rappresentanza delle squadre premiate.

Il prestigioso “Pegaso per lo Sport” conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, la Pallacanestro Don Bosco come una delle società più attente al vivaio, nel seguire giorno dopo giorno la crescita dei propri atleti, non solo dal punto di vista cestistico ma anche, se non soprattutto, della crescita personale.