Home

Sport

Basket

Il Don Bosco sfiora la vittoria nell’esordio in Coppa Toscana

Basket

1 settembre 2019

Il Don Bosco sfiora la vittoria nell’esordio in Coppa Toscana

Livorno – Gioca una buona partita il Don Bosco dei giovani nell’esordio in Coppa Toscana; i ragazzi di Marco Aprea cedono a Valdera soltanto nel rush finale, dopo aver condotto per lunghi tratti il confronto. Da segnalare, tra i padroni di casa, l’esordio nell’ultimo arrivato Niccolò Mencherini, nella scorsa stagione in B con Fabriano: per l’empolese 9 punti ed una prestazione niente affatto male. Dopo la palla a due l’equilibrio regna sovrano, con le due squadre sempre a stretto contatto, tanto che alla prima pausa gli ospiti sono avanti di appena due punti, sul 20-18. Dopo la prima pausa il Don Bosco ingrana le marce alte, stringendo contemporaneamente le maglie in difesa, solo 9 punti concessi ai rivali, ed all’intervallo lungo i rossoblu sono avanti di 9 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi Onojaife e compagni allungano ancora, fino a raggiungere il massimo vantaggio della gara, di ben 15 punti; un refrain che continua fino all’ultima pausa, con i ragazzi di Marco Aprea avanti di 13, con il tabellone del “PalaMacchia” che segna 54-41 per i padroni di casa. Sembra il preludio ad una facile vittoria, ed invece negli ultimi 10′ Valdera prova la rimonta, fino ad agganciare i labronici a 2′ dalla fine; da lì in poi è un susseguirsi di emozioni, con gli ospiti che portano a casa i due punti grazie alla precisione ai tiri liberi nella volata finale. Per i rossoblu l’amarezza per aver visto svanire una vittoria che sembrava a portata di mano, ma anche la consapevolezza di aver offerto una buona prestazione.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pallacanestro Valdera 64-68

Pallacanestro Don Bosco: Cecchi 8, Mencherini 9, Vespasiani, Bechi 4, Paoli 10, Mori A. 1, Ense 3, Mazzantini 2, Bellavista 8, Lazzerini, Onojaife 11, Mori S. 8. All. Marco Aprea, Ass. Jacopo Venucci, Federico Tosarelli

Parziali: 18-20; 37-28; 54-41; 64-68