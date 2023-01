Home

Sport

Basket

Il Don Bosco sfiora l’impresa ad Agliana

Basket

31 Gennaio 2023

Il Don Bosco sfiora l’impresa ad Agliana

Livorno 31 gennaio 2023 – Il Don Bosco sfiora l’impresa ad Agliana

Nella trasferta, sulla carta proibitiva, in terra pistoiese, ilDon Bosco tiene a lungo in scacco la corazzata Agliana, cedendo soltanto nel finale.

Paoli e compagni, con 22 punti ancora una volta top scorer del match, tengono infatti il match aperto fino alla sirena, senza mai arrendersi, anche quando le sorti del confronto sembravano ormai scritte, lampante testimonianza del percorso di crescita della squadra guidata da coach Barilla.

Esattamente quanto avvenuto nei primi minuti del terzo periodo, quando Agliana era volata al +20, sul 51-31, prima della bella rimonta dei rossoblu, capaci, con un super parziale di 16-0, di riaprire la partita, andando all’ultima pausa sotto di appena 5 lunghezze.

Nel quarto finale, il Don Bosco arriva anche al -3 (sul 51-48), poi Agliana piazza un minibreak, arrivando al +14, prima del ritorno labronico che sfrutta il -7 a 1’20” dal termine.

Purtroppo, manca il tempo per concretizzare la rimonta, ma la prestazione il don bosco rimane più che positiva, lo dicono anche i soli 66 punti concessi ad una squadra che, nel roster, vanta bocche da fuoco di prim’ordine.

La parola di coach Francesco Barilla

“Abbiamo giocato una buona partita”, è soddisfatto coach Francesco Barilla di quanto mostrato dal Don Bosco sul mai facile parquet di Agliana; queste le sue parole al termine del match in terra pistoiese:

“Sono soddisfatto di quanto abbiamo mostrato contro una delle squadre più attrezzate del campionato, con tanti giocatori di esperienza e di categoria superiore, come Tommei che ci ha punito in tutte le maniere, senza che riuscissimo a contenerlo.

Nonostante la sua ottima prestazione, però, siamo riusciti a tener botta in difesa e, quando il punteggio era nettamente favorevole ad Agliana, siamo stati bravi a non arrenderci ed a riaprire la partita, arrivando anche ad un solo possesso di ritardo.

In quel momento – prosegue il coach – non siamo riusciti a dare la spallata decisiva riuscendo comunque a rimanere in partita fino alla sirena finale.

In generale però, abbiamo fatto una buona partita, che continua il nostro percorso di crescita, nella speranza di essere un pochino più cinici e concreti nelle prossime esibizioni”.

Agliana – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 66-59

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 1, Bandini, Dodoli, Baroni, Paoli 22, Carlotti 6, Giachetti 7, Gamba, Rovetto, Deri, Mori 15, Balestri. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua, Alessandro Becagli

Parziali: 13-9; 38-28; 51-46; 66-59