3 Marzo 2025

Livorno 3 febbraio 2025 Il don bosco sul finale si deve arrendere alla capolista

La Pallacanestro Don Bosco gioca una gran bella partita, ma alla fine deve arrendersi alla capolista

Alla vigilia, la trasferta a Torino, sul parquet della capolista CUS, sembrava la classica partita senza storia, ed invece la Pallacanestro Don Bosco ha sfoderato una prestazione superba, tenendo a lungo in scacco la prima della classe. Infatti, i ragazzi di Giuseppe Di Manno sono scesi un campo con la faccia giusta, quella fatta di buone soluzioni in attacco e tanta aggressività in difesa; i frutti si sono visto subito, con la partita scorsa sui binari di un grande equilibrio ed i ragazzi rossoblu spesso avanti nel punteggio. A metà partita, infatti, il punteggio era di 48-41 per i labronici, autori di 20’ davvero encomiabili, con 10 punti di Andrea Paoletti e 9 di Samuele Balestri.

In avvio di secondo tempo, i rossoblu hanno anche raggiunto la doppia cifra di vantaggio, poi è arrivata la temuta riscossa dei padroni di casa, bravi a stringere le maglie in difesa, sporcando le trame offensive e le percentuali dei ragazzi di Di Manno. Nel terzo periodo, il parziale di 25-17 ha riportato in testa il CUS, sia pure di una sola lunghezza, all’ultimo intervallo; il trend non è cambiato nel quarto finale, in cui la Pallacanestro Don Bosco ha smarrito la via del canestro, segnando solo 7 punti nei 10’ conclusivi, lasciando così via libera alla capolista.

In una gran bella partita dei ragazzi rossoblu, da citare i 18 punti di Paoletti e l’ottima prova dell’ultimo arrivato Vitosis, autore di 14 punti. In doppia cifra anche Tristan Lamperi, a quota 10.

L’amarezza per la sconfitta non deve far passare sottotraccia l’ottima prestazione dei rossoblu di casa, evidenziata anche dalle parole di coach Di Manno a fine gara: “Abbiamo disputato una gran bella partita per tutti i primi 25’; nei primi due quarti siamo stati bravi a comandare la partita in casa della capolista con grande autorità, giocando assieme, passandoci la palla ed aiutandoci l’un con l’altro in difesa. Alla lunga, però, ha prevalso la maggiore esperienza del CUS Torino che ha fatto valere il fattore campo, con tutti gli annessi e connessi. Per concludere, è stata un’ottima prova da parte nostra, a conferma dei nostri miglioramenti, adesso ci focalizziamo sulla prossima partita, anch’essa in trasferta”

Il Tabellino

CUS Torino – Pallacanestro Don Bosco Livorno 84-72

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni, Dadomo 3, Marinari 5, Crocetta 3, Nicholas Lamperi, Cristofani, Balestri 9, Pacitto 2, Vitosis 14, Paoletti 18, Tristan Lamperi 10, Regoli 8. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 20-22; 41-48; 66-65; 84-72

