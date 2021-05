Home

Il Don Bosco viaggia alla volta di Arezzo, obiettivo quarta vittoria consecutiva

22 Maggio 2021

Livorno 22 maggio 2021

Continua il tour de force della Toscana Food Don Bosco nella seconda fase del campionato di Serie C Gold; appena tre giorni dopo la bella, e larga, vittoria su Lucca, gli uomini di Marco Aprea salgono sul pullman, destinazione Arezzo.

Ad attenderli i padroni di casa, reduci dalla inattesa sconfitta sul parquet della Synergy Valdarno.

Chiaro l’intento della Toscana Food, allungare a quattro la serie di vittorie consecutive, mantenendo così la vetta solitaria del girone, ed avvicinando ancor più la salvezza.

Mica semplice, di fronte ci sarà una squadra che in classifica è distante solo due punti dalla Toscana Food, che però ha disputato una partita in più.

Arezzo, infatti, ha riposato nella prima giornata, per poi battere in rapida successione Prato, in trasferta, e Montale prima di cedere alla Synergy.

Una compagine ricca di esperienza e talento, basta scorrere il roster a dosposizione di coach Evangelisti, nel quale spiccano i nomi di Pipiska, Cutini, Rossi e Tenev.

Non per questo la Toscana Food parte battuta, anzi le possibilità di incasellare la quarta vittoria consecutiva ci sono tutte, a patto di ripetere le buone prestazioni delle ultime settimane, partendo da quella grande difesa, e dal conseguente contropiede, che ha caratterizzato la recente sfida contro Lucca, alla quale i labronici hanno concesso soltanto 57 punti.

Appuntamento per questa sera, sabato 22 maggio, alle ore 18:30.

Coach Aprea presenta così la sfida in terra aretina

Marco Aprea, coach della Toscana Food Don Bosco, presenta così la sfida contro Arezzo:

“La trasferta ad Arezzo è probabilmente la più difficile di questo campionato, contraddistinto da un grande equilibio.

Ci attende una squadra composta da giocatori molto esperti, penso all’esterno Tenev, un grande tiratore, a Cutini, il loro miglior realizzatore.

Una squadra quadrata e di grande esperienza; noi, come sempre, cercheremo di dettare i ritmi della partita, partendo da una grande difesa, nel tentativo di allungare la serie positiva conquistando la quarta vittoria consecutiva.”

