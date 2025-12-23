Home

Il dono che salva vite: i paracadutisti della Folgore donano sangue all’ospedale di Livorno

23 Dicembre 2025

Un gesto semplice, ma di straordinario valore civile e umano. Si è conclusa a Livorno l’iniziativa di donazione del sangue che ha visto protagonisti i militari del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, impegnati per due giornate consecutive presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale cittadino.

Sono stati 42 i paracadutisti che hanno partecipato all’iniziativa, tra cui il comandante del Reggimento, colonnello Girolamo Bufi. Grazie alla loro adesione sono stati raccolti circa 20 litri complessivi tra sangue e plasma, una risorsa fondamentale per la cura e il sostegno dei pazienti che quotidianamente necessitano di trasfusioni.

L’attività si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra il Reggimento e il territorio, rafforzando il legame tra Forze Armate, sistema sanitario e comunità locale. Un’iniziativa che va oltre l’aspetto sanitario e assume un significato simbolico profondo: testimoniare la vicinanza concreta dell’Esercito ai cittadini, soprattutto in un periodo dell’anno che richiama i valori del dono, della solidarietà e della condivisione.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dal 187° Reggimento all’Ospedale di Livorno e al personale del Centro Trasfusionale per l’accoglienza e la professionalità dimostrate. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal direttore sanitario del presidio ospedaliero, Spartaco Mencaroni: “Accogliere i donatori è sempre un piacere e un onore, ma lo è ancora di più quando un’istituzione storica della città porta un contributo concreto alla cura e al sostegno delle persone che soffrono. Il fatto che le istituzioni donino attivamente, soprattutto in questo periodo dell’anno, rappresenta un messaggio forte di generosità e responsabilità da imitare”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche il comandante del Reggimento, presente personalmente come donatore. “Donare il sangue significa donare vita – ha dichiarato il colonnello Bufi – e alla vigilia di questo Natale non c’era dono migliore che potessimo fare al centro trasfusionale dell’ospedale di Livorno. Un gesto che consolida i sentimenti di amicizia, condivisione e sinergia tra il 187° Reggimento e la città che ci ospita, destinati a durare nel tempo”.

Un esempio concreto di come il servizio alla comunità possa assumere forme diverse, unite da un unico filo conduttore: la cura delle persone e il senso profondo di appartenenza a una comunità.