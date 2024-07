Home

Attualità

Il dono inaspettato, Allimep premia i suoi collaboratori

Attualità

31 Luglio 2024

Il dono inaspettato, Allimep premia i suoi collaboratori

L’azienda Allimep mette al centro le risorse umane e quest’estate eroga a tutti i collaboratori un premio per ringraziarli del lavoro svolto e della loro affidabilità

L’amministratore Ivan Pelli: «Stiamo crescendo grazie alla fiducia dei nostri clienti

alimentata dalla competenza e dedizione della nostra squadra»

Livorno 31 luglio 2024 – Il dono inaspettato, Allimep premia i suoi collaboratori

In un momento socio economico di difficoltà, dopo i rincari degli ultimi mesi, Allimep, azienda di Engineering & Manufacturing con quartier generale a Perugia e sedi a Livorno e Ancona, decide di fare un passo in avanti e fa un dono inaspettato; eroga infatti a tutti i propri collaboratori un elemento premiale occasionale dopo i risultati raggiunti nel 2023.

«Sfruttiamo l’Intelligenza artificiale ma affermiamo con convinzione la centralità delle risorse umane”. Sono queste le parole dell’amministratore Ivan Pelli che prosegue; “stiamo crescendo grazie alla fiducia dei nostri clienti alimentata dalla competenza e dedizione della nostra squadra.

Crediamo fermamente che ciascuno dei nostri collaboratori abbia il diritto e dovere di aspirare al meglio attraverso il proprio lavoro ed il proprio impegno.

Vediamo l’azienda come l’opportunità per tutti di aumentare il proprio valore grazie al collettivo. Oggi rafforziamo concretamente questa visione. Il potenziale espresso dal nostro capitale umano restituisce coerenza alla strategia di crescita posta in essere da Allimep e ne giustifica sforzi ed investimenti pur in un contesto generale molto sfidante».

Allimep, nata da un’iniziativa imprenditoriale della famiglia Pelli, grazie anche all’ampliamento della propria compagine sociale; è diventata una ”pocket company” all’avanguardia per prodotti tecnologici e progetti sfidanti nel campo dell’innovazione. Negli ultimi 5 anni in 45 Paesi – dal mare di Barents nel Circolo Polare ai deserti del Qatar – sono stati installati più di 500 sistemi nell’ambito di 90 progetti.

Il dono inaspettato, Allimep premia i suoi collaboratori