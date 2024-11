Livorno 23 novembre 2024 Il dottor Matteo Blois nominato referente aziendale per l’endoscopia terapeutica avanzata del distretto biliopancreatico

Il dottor Matteo Blois, già a capo della sezione di Endoscopia Interventistica di Livorno, è stato nominato referente aziendale per l’endoscopia terapeutica avanzata del distretto biliopancreatico (Deliberazione DG N. 1090/2024). L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Matteo Blois si è laureato in Medicina nel 1997 per poi specializzarsi nel 2003 in Chirurgia generale. Si è sempre occupato di Endoscopia. Dal 2015 è in servizio all’ospedale di Livorno. É stato referente per la ex USL 6 di Livorno della Endoscopia biliopancreatica dal 2015-18, mentre dal 2018 ad oggi è responsabile della sezione di Endoscopia Interventistica sotto la direzione della UOC di Endoscopia diretta attualmente dal dottor Raffaele Manta. È stato il primo operatore in Regione Toscana ad aver effettuato la colangio pancreatoscopia con coledocoscopio dedicato.

“Prima di tutto tengo a rivolgere i miei ringraziamenti alla direzione aziendale, nella persona della direttrice dottoressa Casani, per la fiducia accordatemi – dice Matteo Blois – a al dottor Manta per avermi affidato ufficialmente il settore di endoscopia interventistica biliopancreatica, di cui mi sono sempre occupato. Con questo nuovo incarico proseguiremo nel percorso avviato dal dottor Manta, e da me da subito condiviso, di uniformare a livello aziendale i trattamenti operativi endoscopici in questo caso specifici della patologia biliopancreatica, sviluppando una rete con centri Hub e garantendo una crescita professionale e collaborativa già in atto con gli altri operatori, per garantire trattamenti in linea con gli standard internazionali”.

“Con la nomina a referente aziendale del dottor Blois – spiega Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – andiamo a rafforzare e consolidare la nostra offerta relativa all’Endoscopia digestiva e, più in generale, nell’area dell’Apparato Digerente. Lo sforzo della Direzione è massimo per fornire risorse organiche adeguate e dotazioni strumentali all’avanguardia per assicurare un servizio di qualità crescente ai cittadini. Auguro al dottor Blois un buon proseguimento di lavoro convinta che possa confermare e sviluppare ulteriormente il suo prezioso contributo professionale”.

