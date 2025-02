Home

Cronaca

Il dottor Renato Galli nominato direttore del dipartimento medico della ASL Toscana nord

Cronaca

10 Febbraio 2025

Il dottor Renato Galli nominato direttore del dipartimento medico della ASL Toscana nord

Livorno 10 febbraio 2025 Il dottor Renato Galli nominato direttore del dipartimento medico della ASL Toscana nord

Il dottor Renato Galli è il nuovo direttore del dipartimento delle specialità mediche. Renato Galli si è laureato in medicina all’Università di Pisa dove si è anche specializzato in neurologia e medicina riabilitativa conseguendo il dottorato di ricerca in fisiopatologia delle funzioni nervose, al suo attivo ha anche la frequenza di uno stage al centro del sonno dell’Università di Grenoble.

Renato Galli ha ricoperto diversi incarichi, dal 1993 al 2003 è stato dirigente medico all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per poi diventare primario della neurofisiopatologia dell’ospedale Lotti di Pontedera, successivamente è stato nominato direttore dell’area omogenea per le patologie cerebro cardio vascolari della ASL Toscana nord ovest e vice direttore del dipartimento delle specialità mediche. Inoltre, è stato coordinatore nazionale dello studio PULSE (Stimolatore vagale in epilessie), coordinatore regionale toscano della Lega Italiana contro l’epilessia e della sezione toscana della Società dei neurologi, neuroradiologi e neurochirurghi ospedalieri. Nel corso degli anni ha fatto parte di diverse commissioni per la stesura delle linee guida sull’epilessia, sclerosi multipla e cefalea ed è tuttora professore a contratto alla scuola di specializzazione in neurologia.

“Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire un incarico così delicato – sottolinea Renato Galli – per questo ringrazio la direzione aziendale per la fiducia che mi ha accordato e il mio predecessore e collega a Pontedera, Roberto Andreini che in questi anni ha lavorato con competenza e responsabilità. E’ mia intenzione mettere il massimo impegno per continuare il lavoro portato avanti da Andreini e sono ben conscio che la direzione del dipartimento medico è un compito impegnativo, viste le numerose specialistiche presenti al suo interno e che, quindi, dovrò dare il massimo”. Oltre 40 unità operative

“Sono certa che il dottor Galli sarà un ottimo direttore – sottolinea Maria Letizia Casani, direttrice generale della ASL Toscana nord ovest – perché, oltre ad avere tutte le competenze necessarie, conosce direttamente le oltre quaranta unità operative che sono comprese nel dipartimento. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un dipartimento fondamentale per il buon funzionamento degli ospedali e della sanità territoriale al quale afferiscono, oltre alla medicina interna, la cardiologia, la neurologia, la pneumologia, la nefrologia, la reumatologia, l’endocrinologia, la diabetologia, la gastroenterologia, l’endoscopia e le malattie infettive”

Il dottor Renato Galli nominato direttore del dipartimento medico della ASL Toscana nord