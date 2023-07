Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Il fabbricato Anas a Caletta nel degrado, FdI chiede il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro

Castiglioncello

17 Luglio 2023

Il fabbricato Anas a Caletta nel degrado, FdI chiede il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 17 luglio 2023 – Il fabbricato Anas a Caletta nel degrado, FdI chiede il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro

Da più parti (cittadini, commercianti della zona e villeggianti) viene segnalato a Fratelli d’Italia la situazione di grave degrado in cui versa il fabbricato ANAS situato al km. 292+700 della vecchia via Aurelia, in località Caletta di Castiglioncello, probabilmente destinato, a suo tempo, a deposito di attrezzi e materiali necessari per la manutenzione della via Aurelia sino a quando la competenza su quella strada era effettivamente dell’ANAS.

“E’ inutile una descrizione dettagliata della situazione del manufatto, essendo più che sufficiente la foto che si allega e considerato altresì che la posizione è tale per cui, verosimilmente, sia il Signor Sindaco che i Signori Assessori la abbiano potuta ampiamente constatare alcune centinaia di volte nel corso del loro ormai quadriennale mandato.

Noi, come Fratelli d’Italia, nel raccogliere e riportare, com’è doveroso, le segnalazioni che abbiamo ricevuto

Ammesso che delle azioni siano state fatte (ma abbiamo ragione di dubitarne) il risultato è quello della foto: un disastro sotto il profilo del decoro urbano e, a nostro avviso, anche un pericolo latente per i frequentatori della zona. Ma forse l’Amministrazione ritiene di essersi messa a posto con il posizionamento di due transenne e di tirare a campare?

Come Fratelli d’Italia chiediamo all’Amministrazione comunale di procedere senza ulteriori ritardi al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro urbano del casotto ANAS in località Caletta di Castiglioncello esercitando il potere sostitutivo che la legge conferisce loro”.

Stefano Scarascia – Consigliere

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin