Home

Politica

Il Faldo: “18 lavoratori abbandonati a loro stessi”. Lega interpella l’Assessore Mirabelli e la Presidente Castellani

Politica

4 Luglio 2026

Il Faldo: “18 lavoratori abbandonati a loro stessi”. Lega interpella l’Assessore Mirabelli e la Presidente Castellani

Livorno 4 luglio 2026

“Il Faldo”: 18 lavoratori abbandonati a loro stessi. Lega interpella l’Assessore Mirabelli e la Presidente Castellani

Depositata una formale interpellanza al Sindaco e alla Giunta sulla drammatica crisi occupazionale che continua a colpire il compendio logistico “Il Faldo” di Collesalvetti, dopo il passaggio di gestione alla società XCA. Una vicenda che non può più essere derubricata a semplice vertenza sindacale: riguarda persone in carne e ossa, oggi lasciate senza reddito e senza tutele. Su 65 lavoratori originariamente impiegati dalla società HC Log, XCA ne ha riassunti soltanto 44, lasciando 18 persone senza occupazione e oggi sostenute unicamente dalla NASpI, in attesa di un futuro che nessuno sta costruendo per loro. E non parliamo di numeri astratti: tra gli esclusi ci sono lavoratori appartenenti a categorie protette, persone tutelate dal ‘Codice Rosso’ e genitori di figli disabili. Sono esattamente le persone che un’amministrazione degna di questo nome dovrebbe proteggere per prime, e invece vengono scaricate senza che nessuno, in Comune, alzi la voce. Un accordo raggiunto in Regione Toscana il 5 giugno 2025, che prevedeva la formula ‘8+8’ per la salvaguardia occupazionale, è stato completamente disatteso, e la riassunzione sembra essere avvenuta sulla base di un’intesa firmata con la sola CGIL, escludendo CISL e UIL ed altri sigle sindacali, applicando criteri di mera produttività individuale che hanno penalizzato chi aveva più bisogno di essere tutelato. Di fronte a una situazione di questa gravità il silenzio dell’Amministrazione comunale è semplicemente inaccettabile. L’assessore al Lavoro del Comune di Livorno, Mirabelli, non ha fornito ad oggi alcun elemento pubblico di aggiornamento su una crisi che la stessa Regione Toscana classifica come area di crisi industriale complessa, e che riguarda direttamente decine di famiglie livornesi. Ci si chiede a cosa serva una delega al Lavoro se, davanti a 18 persone fragili senza stipendio, non arriva nemmeno una parola. Allo stesso modo siamo in attesa della presidente della Commissione Lavoro, Castellani, che non ha ancora convocato come promesso una seduta congiunta al Comune di Collesalvetti, dedicata a un dossier che tocca lavoratori fragili e famiglie in difficoltà: un ritardo che pesa direttamente sulla pelle di chi, ogni giorno che passa senza risposte, si allontana sempre di più dalla possibilità di essere reintegrato. Chiediamo con urgenza entro e non oltre la fine del mese di Luglio questa convocazione della Commissione Lavoro consiliare congiunta tra i Comuni di Livorno e Collesalvetti, con la partecipazione delle parti sociali, di tutte le sigle sindacali e dei vertici di XCA, e pretendiamo trasparenza sulle basi giuridiche che hanno consentito l’esclusione di lavoratori protetti e in condizioni di svantaggio, in aperta violazione di quanto sottoscritto dalla stessa XCA davanti alla Regione. Non è più tempo di attendismo: l’Amministrazione comunale ha il dovere morale, prima ancora che politico, di attivarsi per queste persone. Come Lega non abbasseremo la guardia finché i 18 lavoratori esclusi non saranno reintegrati.