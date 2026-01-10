Il Faldo, USB: cassa integrazione terminata, altri 15 posti di lavoro persi”

Home

10 Gennaio 2026

Sarebbe scaduta il 31 dicembre scorso l’ultima proroga della cassa integrazione per cessazione di attività relativa agli ex movimentatori della società HC Log. Lo rende noto il sindacato USB, che ricorda come l’ammortizzatore sociale fosse stato ottenuto dopo la chiusura dell’appalto, in seguito al passaggio di proprietà al nuovo soggetto XCA, attraverso una serie di tavoli di confronto attivati in Regione.

Secondo quanto dichiarato dal sindacato, nonostante la presenza di quella che viene definita una “giusta causa”, ovvero la cessazione dell’appalto, la società HC Log non avrebbe ancora formalizzato i licenziamenti. Al contrario, ai lavoratori sarebbero state inviate lettere di trasferimento verso altre regioni, riferite a presunti appalti alternativi.

Sempre secondo USB, i lavoratori avrebbero deciso di impugnare tali trasferimenti, dichiarando la propria disponibilità a proseguire l’attività lavorativa presso il piazzale Il Faldo.

Il nodo centrale della vicenda, a giudizio del sindacato, riguarderebbe la responsabilità che XCA dovrebbe assumersi nel processo di subentro, assorbendo l’intera forza lavoro impiegata nello storico appalto. Una responsabilità che USB definisce non solo sociale, ma anche giuridica.

Il sindacato afferma inoltre di essere venuto a conoscenza del fatto che una parte delle attività di movimentazione esterna sarebbe stata affidata a un’altra società, la quale starebbe procedendo ad assumere nuovo personale tramite agenzie interinali. Una scelta che, secondo USB, solleverebbe interrogativi sul mancato riassorbimento degli ex lavoratori HC Log

USB continua a denunciare quella che definisce una gestione “opaca” del sistema degli appalti all’interno del piazzale, che non terrebbe conto delle clausole sociali previste dall’articolo 42 del Contratto collettivo nazionale Logistica e Trasporti e dall’articolo 2112 del Codice Civile. Sempre secondo il sindacato, si assisterebbe a una cessazione degli appalti senza il riassorbimento della forza lavoro, a nuove assunzioni attraverso soggetti differenti e all’applicazione di contratti nazionali diversi da quello di riferimento, delineando una situazione che viene definita come una vera e propria “giungla”.

Infine, USB sostiene che, qualora HC Log intendesse chiudere definitivamente il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, dovrebbe procedere secondo quanto previsto dalla legge, formalizzando i licenziamenti. Il sindacato ribadisce inoltre la propria contrarietà a sottoscrivere accordi che, a suo avviso, finirebbero per legittimare una gestione non trasparente del settore della logistica.