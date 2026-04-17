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Cronaca

Il faro di Livorno apre al pubblico, visite gratuite, come prenotare

Cronaca

17 Aprile 2026

Il faro di Livorno apre al pubblico, visite gratuite, come prenotare

Livorno 17 aprile 2026 Il faro di Livorno apre al pubblico, visite gratuite, come prenotare

I l faro del porto di Livorno apre al pubblico: visite straordinarie tra storia e panorama unico

Un’occasione rara, capace di unire storia, mare ed emozione. In occasione della Settimana Velica Internazionale e degli Italian Port Days 2026, Livorno apre eccezionalmente le porte di uno dei suoi simboli più iconici: il faro del porto.

Normalmente inaccessibile, il faro diventa visitabile grazie alla disponibilità della Marina Militare e alla collaborazione dell’Associazione Il Mondo dei Fari, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di vivere un’esperienza davvero unica.

Salire i 295 gradini che conducono alla terrazza significa intraprendere un viaggio non solo fisico, ma anche culturale. Un percorso immersivo nella memoria marittima della città, tra ingegneria, storia e suggestione, che culmina in una vista panoramica straordinaria.

Dall’alto, lo sguardo abbraccia il Mediterraneo, il porto e il profilo urbano di Livorno da una prospettiva inedita e privilegiata, restituendo tutta la bellezza del legame tra la città e il mare.

La visita, della durata di circa un’ora, è pensata per chi desidera vivere qualcosa di diverso dal solito itinerario turistico: non una semplice visita monumentale, ma un’esperienza autentica e coinvolgente in uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

Calendario delle visite

Venerdì 24 aprile : 14.00 – 17.00

: 14.00 – 17.00 Sabato 25 aprile : 09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00

: 09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00 Domenica 26 aprile: 09.00 – 11.00

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Un’opportunità da non perdere per riscoprire Livorno da un punto di vista completamente nuovo, tra cielo e mare.