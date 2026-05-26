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Il fascino del Cisternone tra architettura, musica e storia: arriva “La Voce dell’Acqua”

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26 Maggio 2026

Il fascino del Cisternone tra architettura, musica e storia: arriva “La Voce dell’Acqua”

Livorno 26 maggio 2026 Il fascino del Cisternone tra architettura, musica e storia: arriva “La Voce dell’Acqua”

Un incontro per riscoprire uno dei simboli più affascinanti dell’architettura livornese e rilanciare l’attenzione sul suo valore storico, urbanistico e culturale. L’associazione culturale “CambiaMenti” promuove per venerdì 29 maggio l’evento “La Voce dell’Acqua”, iniziativa dedicata all’Acquedotto Leopoldino e al Cisternone, capolavoro progettato da Pasquale Poccianti nella prima metà dell’Ottocento.

L’appuntamento si terrà alle 17.30 nella sala conferenze del Palazzo del Portuale, in via San Giovanni, e riunirà studiosi, musicisti, istituzioni ed esperti di architettura e urbanistica per approfondire le peculiarità del monumentale complesso livornese.

Al centro del convegno non ci sarà soltanto l’importanza storica e architettonica del Cisternone, considerato una delle opere più rappresentative del neoclassicismo europeo, ma anche il particolare rapporto tra acqua e suono che caratterizza gli ambienti interni della struttura. L’iniziativa intende infatti valorizzare anche gli aspetti musicali del monumento, noto per la sua acustica unica generata dall’incontro tra le grandi strutture murarie e la presenza dell’acqua.

Secondo gli organizzatori, “La Voce dell’Acqua” vuole essere anche un’occasione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di un intervento di recupero e valorizzazione dell’intero complesso architettonico.

Al convegno prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti nella tutela del patrimonio culturale, tra cui la Regione Toscana con la presenza già confermata del presidente Eugenio Giani, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalvetti e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è quello di promuovere una riflessione condivisa sul futuro del Cisternone e dell’Acquedotto Leopoldino, nella speranza che possa concretizzarsi un percorso di restauro e recupero di un patrimonio considerato unico per la città di Livorno.