Home

Eventi

Il fascino delle auto d’epoca fa tappa a San Vincenzo dal 28 al 30 aprile

Eventi

26 Aprile 2023

Il fascino delle auto d’epoca fa tappa a San Vincenzo dal 28 al 30 aprile

Tutto pronto per la XXVIa Rievocazione della Coppa Toscana-Trofeo Ercoli

San Vincenzo (Livorno) 26 aprile 2023

Il fascino delle auto d’epoca fa tappa a San Vincenzo dal 28 al 30 aprile

Tutto pronto per la XXVIª Rievocazione della Coppa Toscana-Trofeo Ercoli San Vincenzo, 25 aprile 2023

Più di cinquanta auto d’epoca avranno come base San Vincenzo il prossimo fine settimana, da venerdì 28 a domenica 30 aprile.

L’evento, ovvero la XXVIª Rievocazione della Coppa Toscana-Trofeo Alessandro Ercoli, è organizzato

dal Camet (Club Auto Moto d’Epoca Toscano) e patrocinato dal Comune di San Vincenzo.

Si tratta di una manifestazione turistico culturale che l’associazione stessa ha in calendario Asi ormai dal 1996 e che porta i più di 50 equipaggi partecipanti in scenari sempre diversi, esplorando la Toscana.

I temi scelti per quest’anno, con San Vincenzo e la Costa degli Etruschi protagonisti, sono:

‘Il mare della Maremma’, ‘Il mistero degli Etruschi’ e la spettacolare ‘Valle del Diavolo’ con le fumarole che ispirarono Dante e i soffioni boraciferi che rappresentano un’importante fonte energetica.

«Ospitare sul nostro territorio questa manifestazione è per noi un grande orgoglio. Lo dichiara il sindaco Paolo Riccucci che prosegue:.

Si tratta di un evento che richiama molti appassionati da ogni parte d’Italia e offre degli scorci bellissimi grazie al passaggio delle auto d’epoca.

Per San Vincenzo è una grande occasione di farsi conoscere e apprezzare, domenica mattina inoltre ci sarà la possibilità di vedere le auto prima nella zona pedonale e poi sul porto.

Un’opportunità in più per ammirarle in tutta la loro bellezza».

«Si tratta di una rievocazione importante e itinerante – ha aggiunto il presidente di Camet, Giuliano

Bensi -, che non si ripete mai nello stesso luogo.

La scelta di proporre questa rievocazione a San Vincenzo e sulla Costa degli Etruschi è perché si tratta di un territorio straordinario, ricco di bellezze, eccellente per accoglienza, dove i partecipanti potranno

ritornare a distanza di alcuni anni dall’ultima volta.

Andremo alla scoperta di tutte queste caratteristiche».

Gli equipaggi faranno base al Garden Toscana Resort dal pomeriggio di venerdì 28 aprile. Il sabato mattina sarà dedicato alla visita alle fumarole e ai soffioni di Larderello e del Museo della Geotermia.

Una energia tutta naturale: Larderello produce il 10% dell’energia geotermica mondiale e riesce ad alimentare a 1 milione di famiglie italiane.

Gli impressionanti scenari delle fumarole ispirarono a Dante Alighieri l’ambientazione descritta nel suo Inferno. Sarà poi la volta della terra di Giosuè Carducci, senza mancare di ripercorrere la famosissima strada che, tra “… i cipressi alti e schietti in duplice filar …”, va da Bolgheri a San Guido.

La giornata di sabato terminerà con la cena di gala, con musica dal vivo e danze.

La domenica inizierà con la parata delle auto nel paese e sul lungomare di San Vincenzo per poi spostarsi nel golfo di Baratti, di fronte all’isola d’Elba, e nell’entroterra nel parco archeologico.

La manifestazione terminerà col pranzo, le premiazioni della XXVI Coppa Toscana e del Trofeo Alessandro Ercoli ed i saluti.

Per gli appassionati della regolarità non mancheranno le prove di abilità a cronometro valide per la classifica della XXVI Coppa Toscana.

Durante la manifestazione scatteranno i pressostati anche per il Trofeo Alessandro Ercoli, giunto alla diciassettesima edizione, che rende onore ad uno dei pionieri del motorismo, storico italiano e grande appassionato delle vetture prodotte dal costruttore fiorentino Pasquino Ermini che rivaleggiarono con Ferrari e Maserati negli anni del dopoguerra.

Come da tradizione, la ditta orafa Eurodiamant fondata da Alessandro Ercoli e gestita oggi dal figlio Eugenio, il maggior collezionista di Ermini, offrirà al vincitore un gioiello di loro esclusiva fattura.

La rievocazione della Coppa Toscana ricorda una delle più celebri corse su strada del dopoguerra – la Coppa della Toscana – che attraversava il ‘Granducato’ negli anni dal 1949 al 1954.

Tra le tante manifestazioni d’auto d’epoca, la rievocazione della Coppa Toscana si è ritagliata un suo spazio importante per la ricerca ogni anno di paesaggi, sapori ed esperienze nuove per i partecipanti che giungono da ogni parte d’Italia e dall’estero, molti dei quali sono habitué della manifestazione.

Le rievocazioni inserite nel calendario Asi dal Camet fin dal 1996 hanno riscontrato grande successo per la cura della organizzazione e la importanza delle vetture partecipanti, tanto da risultare più volte premiate dall’Asi con prestigiosi riconoscimenti come la Manovella d’Oro e Premi Speciali Asi.

Il programma della manifestazione, scarica il PDF

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin