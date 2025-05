Home

Il Festival della Magia torna a San Vincenzo, sabato 31 maggio al via la terza edizione: tutti gli appuntamenti

28 Maggio 2025

San Vincenzo (Livorno) 28 maggio 2025

Tra stupore e meraviglia. Il Festival della Magia, organizzato dal Comune di San Vincenzo in collaborazione con Pro Loco, e diretto da Francesco Fontanelli, il mago di Italia’s Got Talent e campione europeo di magia, torna per il terzo anno consecutivo.

L’edizione 2025, al via sabato 31 maggio, trasformerà ancora una volta per una settimana San Vincenzo nel Paese delle Meraviglie.

Sono sei gli appuntamenti imperdibili, che proietteranno cittadini e visitatori in un magico mondo, una vera e propria Hogwarts. L’evento, al quale hanno partecipato anche Elisabetta Veverga (Pro Loco), Giulia Cinquemani e Mario Mancuso (hu Park Albatros Village) e Francesca Pietra Caprina (Yachting Club Marina di San Vincenzo), è stato presentato nella mattina di martedì 27 maggio al teatro Verdi di San Vincenzo, dove sono intervenute anche quattro classi della scuola primaria che nel corso dell’anno hanno sviluppato un progetto sul tema della magia e realizzato lavori che sono stati esposti nella zona pedonale in concomitanza con l’avvio della manifestazione.

“Siamo arrivati alla terza edizione di questa manifestazione, unica nel suo genere sul nostro territorio“, ha dichiarato il sindaco Paolo Riccucci.

“Siamo certi che anche quest’anno saprà regalare momenti suggestivi a tutti i cittadini e ai visitatori presenti a San Vincenzo in questo periodo.

Per una settimana, infatti – ha aggiunto – il nostro paese si trasformerà in un luogo magico, dove illusionisti e prestigiatori incanteranno adulti, bambini e intere famiglie con spettacoli di magia imperdibili e indimenticabili.

Nelle prime due edizioni abbiamo riscontrato un crescente entusiasmo e una partecipazione sempre maggiore, a conferma dell’interesse e della passione che questo Festival è riuscito a suscitare.

Siamo quindi felici e orgogliosi di riproporlo, grazie alla collaborazione con Francesco Fontanelli, la Pro Loco e tutte le realtà che hanno contribuito alla sua organizzazione“.

“San Vincenzo per me rappresenta casa” ha sottolineato il direttore artistico del Festival, Francesco Fontanelli.

“Dopo gli ottimi riscontri degli anni scorsi – ha aggiunto – sono sempre più orgoglioso di riuscire a portare incanto e magia nel mio paese, e di vedere sia i più grandi che i bambini incantati da ciò che maghi e illusionisti propongono. Siamo quindi pronti a trasformare di nuovo San Vincenzo nel Paese delle Meraviglie, con decine di spettacoli magici e più di 30 artisti sparsi per tutte le vie del corso. Per vivere tutti insieme la settimana più magica di sempre“.

Sabato 31 maggio il via, con nove postazioni e diversi maghi e prestigiatori sparsi per le vie del centro pronti a mostrare i loro incredibili prestigi.

Dunque maghi itineranti (Andrea Mancusi e Jacopo Maggetto), un museo delle illusioni ottiche, un photo point dove potersi scattare delle foto magiche, una escape room della magia all’interno della Torre (con i mentalisti Luciano Donzella e Vito Gattullo), una scuola di magia per i più piccoli e un negozio di magia.

Il giorno seguente, domenica 1 giugno, stesso format ma con nuovi maghi e spettacoli diversi: pronti a stupire a distanza ravvicinata ci saranno il mago Francesco Fabbri e Dennis, con il suo one man show in piazza della Vittoria. Oltre a Stramagante, un laboratorio di illusioni ottiche, dove sarà possibile imparare a costruire illusioni.

Martedì 3 giugno spettacolo di magia allo hu Park Albatros Village, con alcuni degli artisti del Festival. In questa occasione la struttura sarà aperta a chiunque vorrà provare l’emozione di tornare bambino.

Giovedì 5 e venerdì 6 giugno spettacoli alla Torre di San Vincenzo. Giovedì 5 giugno la Torre ospiterà il one man show del Mago Zazza, soprannominato il supereroe del cubo di Rubick, perchè specializzato in magie ed effetti con questo affascinante strumento.

Il 6 giugno uno spettacolo di mentalismo con Marco Brondi, un medico appassionato di illusionismo e specializzato nell’arte di leggere il pensiero. Si tratta di due eventi a posti limitati e solo su prenotazione tramite Pro Loco (ma sempre a ingresso gratuito come il resto degli appuntamenti).

Sabato 7 giugno poi il finale con il Gran Gala di magia.

Cinque dei migliori illusionisti del panorama italiano mostreranno le loro migliori illusioni, presentati dal direttore artistico del Festival, Francesco Fontanelli. Insieme a lui, sanvincenzino doc e recentemente finalista nel programma tv Italia’s Got Talent, ci saranno: Faccestamagia (mago comico finalista a LoL Talent Show ed a Tu Si Qui Vales), I Disguido (un duo di fantasisti che uniscono l’illusionismo alla magia del Cinema), Ernesto Planas (primo ospite internazionale del festival direttamente da Cuba) e Alberto Giorgi e Laura (i migliori Grandi illusionisti d’Europa, che con le loro scatole riescono trasportare il pubblico in un altro mondo).

