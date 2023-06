Home

Il Festival della Magia travolge e conquista San Vincenzo

6 Giugno 2023

6 Giugno 2023

San Vincenzo (Livorno), 6 giugno 2023 – Il Festival della Magia travolge e conquista San Vincenzo.

La prima edizione della kermesse diretta da Francesco Fontanelli ha fatto registrare la

presenza di centinaia e centinaia di persone, trasformando a tutti gli effetti il paese, per

due giorni, in una vera e propria città delle meraviglie.

Sia venerdì 2, quando le postazioni itineranti dei maghi hanno riempito le strade del

centro, che sabato 3, quando tra cittadini e turisti in più di 700 si sono presentati per

assistere al Gran Galà della magia. Un appuntamento di successo, dunque, che ha posto

delle solide basi per la seconda edizione e che l’Amministrazione intende replicare per

l’apertura della prossima stagione turistica nel 2024.

«Siamo soddisfatti – ha spiegato il sindaco Paolo Riccucci – perché è stato un fine

settimana davvero straordinario. San Vincenzo infatti ospita soprattutto famiglie e bambini,

e il Festival della Magia ha sposato alla perfezione anche questa tipologia di target. Un

evento che è riuscito a coinvolgere tutti e che ha fatto sognare cittadini e turisti che si sono

presentati per assistere alla straordinaria classe dei maghi di altissimo livello coinvolti in

questo appuntamento dal nostro Francesco Fontanelli, un artista giovane, di San

Vincenzo, che è una garanzia e che ringrazio. Sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco

– non ci sono molti eventi di questo tipo, eravamo certi che sarebbe stato apprezzato ed è

stata fin dall’inizio nostra intenzione puntarci con determinazione per aprire la stagione

turistica. Un aspetto che intendiamo replicare anche per il 2024, proprio per questo

abbiamo già deciso di metterci al lavoro per riproporlo e, laddove possibile, ampliarlo. Ci

tengo – ha concluso – a ringraziare sia la Pro Loco che tutte le associazioni del territorio

per questa straordinaria collaborazione».

«Sin da quando ero piccolo – ha spiegato Francesco Fontanelli -, viaggiavo in tutta Italia

con mio papà per andare a vedere spettacoli di magia, e sognavo un giorno di riuscire a

portare quegli stessi prestigiatori nel mio paese, ed oggi finalmente posso dire di esserci

riuscito. La parte più bella è stata vedere gli occhi dei bambini di San Vincenzo incantati,

ritornando anch’io con la mente, a quando con mio babbo rincorrevamo spettacoli in giro

per l’Italia. Il riscontro che abbiamo avuto da parte dei nostri compaesani è stato, per

quanto mi riguarda, oltre ogni aspettativa e credo che per due giorni San Vincenzo sia

diventata davvero il ‘Paese delle Meraviglie’, un luogo dove turisti e sanvincenzini hanno

visto accadere davanti ai loro occhi le magie più incredibili. In particolare – ha aggiunto -,

vedere 700 persone radunate in piazza Serini che sono rimaste immobili a seguire due ore

di spettacolo è stata una soddisfazione immensa. Per questo evento avevo chiamato quelli

che a me piace definire gli Avengers della magia, una serie di illusionisti, uno diverso

dall’altro, ognuno con il suo superpotere, pronto a stupire chi ha davanti. Due giorni di puro

stupore e meraviglia, che sono stati possibili non solo grazie alla bravura degli artisti – ha

proseguito -, ma soprattutto grazie al duro lavoro dell’Amministrazione Comunale (un

grazie particolare va al sindaco Paolo Riccucci e alla vicesindaco Tamara Mengozzi, che

hanno creduto sin da subito nel potenziale dell’iniziativa ) e di quella che possiamo definire

ufficialmente la Pro Loco più magica d’Italia, una squadra di volontari straordinari che

hanno contribuito alla magica riuscita dell’evento, soprattutto grazie al lavoro della

presidente Betty Veverga e di Luana Ballorani. Devo dire – ha concluso Fontanelli – che è

stato tutto proprio come lo avevo sognato sin da bambino, e spero insieme a tutte le

persone che mi hanno accompagnato in questa magica avventura, di riuscire a portare

nuovi sogni in quello che sono fiero di chiamare ‘Il Paese delle Meraviglie’».

«La Pro Loco – ha aggiunto la presidente Elisabetta Veverga – ha sempre creduto in

Francesco Fontanelli, e dopo aver riscontrato un altissimo interesse negli eventi realizzati

al teatro Verdi ha deciso di proporre questo appuntamento all’Amministrazione comunale,

con cui abbiamo lavorato in grande sinergia. È stato bellissimo – ha sottolineato – vedere il

paese così pieno di persone, osservare gli occhi meravigliati dei bambini, la loro

spensieratezza. È stato un festival di grande qualità, realizzato grazie anche alle

associazioni e ai volontari che ci hanno aiutato, quindi Croce Rossa, Confcommercio,

Carnevale del Mare, New Sapiens e Fotoamatori, e alla collaborazione dello Yacht Club».

