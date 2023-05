Home

Il festival dell’Astronomia sbarca in Fortezza Nuova, tre giorni di eventi e osservazioni

11 Maggio 2023

Livorno 11 maggio 2023

ALSA. l’associazione livornese di scienze astronomiche con sede in via Roma presso il Museo di Storia Naturale di Livorno organizza il 1° Festival di Astronomia

Il Festival di Astronomia si terrà in Fortezza Nuova dal 26 al 28 Maggio.

“Sono previste numerose attività nel corso dei tre giorni, ideate per condividere con il pubblico la nostra passione per l’astronomia. – Dichira Massimo Del Greco, presidente di ALSA che prosegue.- le osservazioni al telescopio, mostre, laboratori, conferenze e proiezioni alimenteranno la curiosità nei confronti del nostro incredibile Universo

Non mancherà inoltre l’occasione di rinfrescarci insieme con un aperitivo

L’ingresso è libero e aperto a chiunque, grandi e piccini

Vi aspettiamo in Fortezza Nuova!”

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 26 MAGGIO

18:00>ALSA – apertura e presentazione del festival.

18H-19>inaugurazione con ospiti ed Au-torità.

19:00>Apertura mostra astrofotografia e proiezione video astronomici.

19:30>Buffet di apertura.

21:00>Virgo ‘Esplorare i confini dell’Uni-verso’ con Massimo Carpinelli, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) e Università di Milano Bicocca, Maria Felicla De Laurentls, vice coordinatore del progetto EHT e Università Fe-derico il di Napoli. Conduce Letizia Davoli, giornalista scientifica.

22:30>ALSA – osservazione Luna, pianeti e stelle.

SABATO 27 MAGGIO

10-24 Mostra astrofotografia.

10-24 Proiezione video astronomici mut-tImediall; ‘@TOMOS-podcast’.

16–18>ALSA – osservazione del Sole.

19:00-Coelum ‘Uomo e Universo, l’astronomia che cerca risposte’ con Molisella Lattanzi direttrice dl Coelum Astronomia.

ALSA ‘Le Donne nell’astronomia’ con Valentina Luridiana.

Pausa

‘La missione ESA PLATO: alla ricerca dl esoplaneti analoghi e gemelli terrestri’ Relatori: Mauro Focardi Ricercatore (INAF Firenze) e Carlo Del Vecchio Blanco (Kayser Italia).

‘Donne in ascolto del Cosmo’ con Pia Astone, Università La Sapienza di Roma e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, lulla Casanueva, Osservatorio Gravitazionale Europeo. Modera Vincenzo Napolano, Responsabile Comunicazione di EGO.

ALSA – osservazione Luna e pianeti.

Tour guidato del fossi medicei con spiegazione delle costellazioni.

DOMENICA 28 MAGGIO

10-24.5Mostra astrofotografla.

10-24:-Proiezione video astronomici multimediali; @TOMOS-podcast

16-20: laboratorl astronomici – esposizione meridiane.

18.15:-Ordine degli Architetti dl Livorno: Jacopo MorgantI ‘Fabrica Progetti: 10 modi in cui la Luna cerca dl ucciderti’ Luca Barontinl ‘Eutropla Architettura: L’Utopia della Realtà: una città di fonda-zione su Mute*.

19:00:2Forza di Gravità e Glocolerie (Francesco Boni)

19:45,ALSA “Le Donne nell’astronomia’ Gloria Andreuzzi In diretta dalle Canarie sulla ricerca dei pianeti extrasolarl.

Pausa

21.00-..Wirgo e le onde gravitazionali’ con Valerlo Boschi, Istituto Nazionale dl Fisica Nucleare.

21:45;-‘Alla scoperta della natura degli esopianeti con la missione Ariel’ Rela-tori, Emanuele Pace (INAF, UnIFI) Ales-sandra Tortora (Kayser Italia).

22:30>ALSA – osservazione Luna e pianeti.

#Livorno #fortezzanuova #festival #astronomy #space #telescope

