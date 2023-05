Home

2 Maggio 2023

Il festival enogastronomico Medicea torna in Fortezza Nuova

Livorno 2 maggio 2023

Seconda edizione del festival enogastronomico

Dopo il successo dello scorso anno, nel weekend del 6 e 7 maggio Fortezza Nuova ospiterà la seconda edizione del festival enogastronomico Medicea.

Le eccellenze del territorio e delle comunità ospitate sono pronte a farsi conoscere e assaggiare da un pubblico sempre più ampio di food & wine lovers. Ottimi vini ma anche birra, distillati, olio, salumi, formaggi, confetture, miele, carne, verdure, dolci saranno distribuiti in più aree con la possibilità di acquisto diretto dalle aziende produttrici.

Una fiera multietnica

Il nome dell’evento prende spunto dal legame storico di Livorno con la famiglia dei Medici, a cui deve la fondazione oltre all’edificazione di Fortezza Nuova e alle leggi livornine, che favorirono l’afflusso di mercanti stranieri gettando le basi della straordinaria trasformazione in città cosmopolita. Ed è proprio l’aspetto multiculturale che la Scuola europea sommelier delegazione Livorno, organizzatrice dell’evento, intende valorizzare. Saranno presenti, infatti, le comunità ebraica, siro-maronita e turca, la congregazione olandese alemanna, le nazioni armena, corsa, francese, greca, inglese e portoghese.

Carmen Licata, delegato della Scuola europea sommelier, annuncia: “la cerimonia inaugurale vedrà il coinvolgimento dell’associazione La Livornina e in particolare un corteo in costume storico dove il granduca Ferdinando I De’ Medici consegnerà all’autorità politica più alta in grado presente la chiave della città, unitamente a una pergamena contenente le leggi livornine, cerimonia che avverrà anche alla presenza delle maggiori autorità cittadine e dei consoli del territorio”. “La due giorni” prosegue “vedrà al centro dell’evento le comunità/nazioni che hanno reso la Livorno medicea una delle città più fiorenti dell’epoca nello spirito della multiculturalità alla base delle leggi livornine”.

Vari punti di assaggio saranno allestiti nell’area produttori della Sala degli Archi e nell’area esterna adiacente, dove le aziende potranno far apprezzare le golosità della provincia e diffondere le loro tradizioni a tutti gli appassionati.

Prezzi e orari

L’accesso alla manifestazione, che si svolgerà nei giorni di sabato 6 maggio dalle 17 alle 23 e di domenica 7 maggio dalle 12 alle 20, è gratuito. Sarà possibile partecipare alla degustazione libera con calice a 15 euro (prenotabile anche online sul sito di Medicea). Inoltre, saranno previste delle masterclass con protagonista non solo il vino e per le quali sarà possibile acquistare i biglietti in loco.

