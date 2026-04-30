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Il Fides Livorno conquista 21 pass per i Campionati Italiani di scherma a Roma, tra fioretto e sciabola

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30 Aprile 2026

Il Fides Livorno conquista 21 pass per i Campionati Italiani di scherma a Roma, tra fioretto e sciabola

Livorno 30 aprile 2026 Il Fides Livorno conquista 21 pass per i Campionati Italiani di scherma a Roma, tra fioretto e sciabola

Grande risultato per il Circolo Scherma Fides Livorno ai Campionati Gold di Riccione, disputati dal 23 al 28 aprile 2026 e validi per la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria e Assoluti in programma a Roma a fine maggio. Tra fioretto e sciabola, il club amaranto ha conquistato complessivamente 21 pass, confermandosi protagonista a livello nazionale.

Fioretto: quattro qualificazioni e ottime prestazioni

Dal 23 al 25 aprile si sono svolti i Campionati Gold di fioretto per le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti.

Nella prima giornata, dedicata alla categoria Cadetti, si è messa in evidenza Priscilla Massa De Palma, autrice di una prova di grande carattere. Dopo un girone molto positivo chiuso con quattro vittorie e una sola sconfitta, l’atleta amaranto ha superato i primi turni di eliminazione diretta, compreso un derby interno con la compagna di sala Ginevra Matteini. Nell’assalto decisivo per la qualificazione ai Campionati Italiani, Priscilla si è imposta per 15-14 al termine di un match combattutissimo, conquistando il pass per Roma al suo primo anno nella categoria.

La seconda giornata, riservata alla categoria Giovani (Under 20), ha portato altre tre qualificazioni grazie a Veronica Pritelli, Liza Takaishvili e Sveva Federici, quest’ultima ancora appartenente alla categoria Cadetti.

Veronica Pritelli e Liza Takaishvili hanno disputato una fase a gironi di altissimo livello, entrambe con una sola sconfitta complessiva. Negli assalti decisivi per l’ingresso tra le qualificate, Pritelli ha conquistato il pass vincendo 15-14 un incontro molto equilibrato, mentre Takaishvili ha ottenuto la qualificazione con una vittoria per 15-12, confermando solidità e continuità lungo tutta la gara.

Ottima anche la prova di Sveva Federici che, dopo aver conquistato il pass per Roma, ha proseguito il suo percorso fino alla top 8 finale, chiudendo al quinto posto assoluto e confermando una prestazione di grande spessore tecnico.

Nella giornata conclusiva dedicata agli Assoluti, resta un po’ di rammarico per Veronica Pritelli, Sveva Federici, Sofia Raggio e Riccardo Palmerini, tutti arrivati all’assalto decisivo per entrare nei primi 16 e conquistare la qualificazione, senza però riuscire a superare l’ultimo ostacolo contro avversari di alto livello.

Sciabola: 17 pass e grandi risultati in tutte le categorie

Dal 26 al 28 aprile si sono svolti invece i Campionati Gold di sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, dove i primi 16 classificati di ogni gara – ad eccezione della prova femminile Assoluti, che prevedeva soltanto otto pass disponibili – ottenevano la qualificazione ai Campionati Italiani.

Nella prima giornata, dedicata alla categoria Cadetti, è arrivata una splendida prestazione da parte di Niccolò Paolantonio che, al suo primo anno nella categoria, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo e il pass per Roma. Il suo percorso si è interrotto soltanto in semifinale contro un avversario più esperto, poi vincitore della competizione.

Sempre nella categoria Cadetti femminile, ottimi risultati anche per Giulia Saracaj e Mia Cantini, entrambe capaci di entrare tra le prime 16 e conquistare la qualificazione. Ancora meglio ha fatto Diletta Farneti, che ha raggiunto la finale a otto, confermando una prova di alto livello.

La seconda giornata, dedicata alla categoria Giovani (Under 20), ha visto nel tabellone maschile la qualificazione di Davide Vivaldi, Pablo Giovannetti, Edoardo Betti e Davide Mannucci, che, una volta conquistata la top 16, sono stati sconfitti in assalti molto tirati. Mannucci, dopo aver conquistato il pass, è stato costretto a un ritiro precauzionale in vista della gara del giorno successivo.

Straordinaria la prova femminile di Anna Torre, protagonista assoluta della giornata con la vittoria finale. L’atleta amaranto ha conquistato il titolo imponendosi sia in semifinale sia in finale con il punteggio di 15-14, al termine di due assalti combattutissimi contro avversarie di altissimo livello. Qualificazione ottenuta anche da Diletta Farneti, ancora una volta in top 16, e da Rachele Saracaj, autrice di una brillante top 8.

La terza e ultima giornata, dedicata agli Assoluti, ha regalato ulteriori soddisfazioni. Nella gara maschile, con ben 132 atleti al via, cinque schermitori del Fides Livorno sono riusciti a entrare nella top 16.

Davide Vivaldi ha conquistato la vittoria finale al termine di una gara eccellente, mentre Andrea Artuso ha chiuso con una prestigiosa medaglia di bronzo. Davide Mannucci e Matteo Casavecchia si sono fermati in top 8, entrambi sconfitti nei derby interni proprio dai compagni di squadra poi saliti sul podio. Top 16 anche per Salvatore Lazzaro, eliminato anch’egli in un derby tutto amaranto contro Artuso.

Nella prova femminile Assoluti, la più selettiva dell’intera manifestazione con soltanto otto pass disponibili su 90 partecipanti, è arrivata una splendida qualificazione per Aurelie Personi. La giovane sciabolatrice amaranto, appena 15 anni, ha centrato una prestigiosa top 8 battendo atlete più esperte e conquistando così il pass per i Campionati Italiani Assoluti.

Da sottolineare anche la continuità dimostrata da Diletta Farneti, Davide Vivaldi e Davide Mannucci, capaci di conquistare due qualificazioni consecutive in due gare particolarmente numerose e impegnative, segnale importante di solidità tecnica e mentale.

Il bilancio finale

Il bilancio complessivo parla di 21 pass conquistati per i Campionati Italiani di Roma: quattro nel fioretto e diciassette nella sciabola, i quali si vanno ad aggiungere ai 14 della sciabola e ai 17 del fioretto che gli atleti amaranto si erano aggiudicati nelle precedenti prove nazionali. Saranno quindi in totale 52 le volte che un atleta del circolo di via allende tenterà di conquistare il titolo Italiano nella capitale, lottando contro i migliori atleti di tutto il paese.

I campionati italiani di Roma, che si svolgeranno dal 28 maggio al 4 giugno, vedranno anche svolgersi i campionati a squadre di serie A1, dove il circolo livornese sarà protagonista con una squadra nella gara di sciabola maschile e una nella gara di fioretto femminile.

Un risultato di grande prestigio per il Circolo Scherma Fides Livorno, che conferma l’ottimo lavoro svolto dai maestri e dallo staff tecnico nella crescita quotidiana degli atleti. Una trasferta lunga e impegnativa che certifica ancora una volta il valore del club amaranto nel panorama schermistico nazionale.