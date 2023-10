Home

10 Ottobre 2023

Il Film Gorgona, l’ultima colonia penale agricola d’Europa esce nelle sale italiane. Tour del regista nelle sale cinematografiche

Livorno 10 ottobre 2023 – Il Film Gorgona, l’ultima colonia penale agricola d’Europa esce nelle sale italiane. Tour del regista nelle sale cinematografiche

Bloom Distribuzione annuncia l’uscita nelle sale e il tour di presentazione di Gorgona, un film di Antonio Tibaldi, miglior documentario italiano al Festival dei Popoli 2022 e che sarà presentato il 5 ottobre alle Incontri del Cinema d’Essai di Mantova. Un racconto corale che porta lo spettatore sull’isola-carcere Gorgona, a 19 miglia da Livorno, l’ultima colonia penale agricola d’Europa su cui vivono una novantina di carcerati e l’unica residente attiva, Luisa Citti, discendente di una delle sette famiglie che popolarono l’Isola nell’Ottocento.

Gorgona sarà distribuito nelle sale dal 6 ottobre 2023 con Bloom Distribuzione e sarà accompagnato dal regista Antonio Tibaldi in un tour di incontri con il pubblico, il cui calendario, in continuo aggiornamento, per ora prevede le seguenti tappe:

06 ottobre 2023 h 21

BERGAMO Cinema Conca Verde

Saranno presenti il regista Antonio Tibaldi e Cecilia Castellazzi di Bloom Cinema

08 ottobre 2023 h 17:30

MEZZAGO (MB) Cinema Bloom

Saranno presenti il regista Antonio Tibaldi e Cecilia Castellazzi di Bloom Cinema

09 ottobre 2023 h 10

BRESCIA Cinema Nuovo Eden

Sarà presente il regista Antonio Tibaldi

9 ottobre 2023, orario serale da confermare

BRESCIA Cinema Nuovo Eden

Sarà presente il regista Antonio Tibaldi

10 ottobre 2023 h 21:15

SESTO SAN GIOVANNI (MI) Cinema Rondinella

Labour Film Festival

Sarà presente il regista Antonio Tibaldi

12 ottobre 2023 h 19.15

MILANO Cinema Beltrade

Sarà presente il regista Antonio Tibaldi

13 ottobre 2023 h 20:45

ROVIGO Cinema Duomo

Sarà presente il regista Antonio Tibaldi

16 ottobre 2023 h 19

FIRENZE Cinema La Compagnia

Sarà presente il regista Antonio Tibaldi

Gorgona è un film che rappresenta un viaggio unico al mondo, partendo dal fondo del mare e risalendo verso la natura del paesaggio e dell’animo umano.

Il primo incontro di Antonio Tibaldi con l’isola di Gorgona avvenne quando da ragazzino si trovava su una piccola barca a vela a cui si ruppe il timone e il capitano chiese di poter attraccare per verificare l’avaria. Quella notte il giovane Antonio non riuscì a dormire per “la paura del detenuto”. L’idea di tornare molti anni per realizzare un documentario è stato un modo per confrontare quella paura e scoprire così un mondo parallelo unico e sorprendente.

“Il mio lavoro è stato quello di osservare, con pazienza e perseveranza, il comportamento umano che avveniva di fronte a me. Volevo “portare lo spettatore sull’isola” documentando il lavoro delle persone che abitano l’isola – per scelta o perché costretti – che in questo contesto carcerario, assume un’importanza monumentale.” Antonio Tibaldi

Antonio Tibaldi

Gorgona di Antonio Tibaldi si inserisce perfettamente all’interno del progetto culturale Bloom Distribuzione, nata nel 2022 all’interno dello storico circolo culturale Bloom di Mezzago (MB) e del suo Bloom Cinema, con la volontà di far conoscere film di qualità e indipendenti, legati a tematiche culturali e sociali.

Dopo la presentazione al Festival dei Popoli di Firenze nel novembre 2022, dove ha vinto il premio come miglior documentario italiano, Gorgona ha partecipato al Bolzano Film Festival Bozen, al DocuDays di Kiev in Ucraina ed è stato scelto dalla Fondazione Giovanni Michelucci di Firenze per una proiezione speciale durante la Spring School sul tema “abitare il carcere” ed è stato selezionato dal Film Festival della Lessinia di Bosco Chiesanuova (VR), dalla Festa del Cinema di Mare di Castiglione della Pescaia (GR) e dal Job Film Days di Torino.

La vita dentro un carcere unico al mondo, in mezzo al mare, dove gli uomini attraverso il lavoro, vanno alla ricerca del proprio riscatto.

GORGONA

un film di Antonio Tibaldi

con i detenuti, gli agenti penitenziari, gli educatori e il personale dell’amministrazione della Casa di Reclusione Gorgona, e con il direttore Carlo Mazzerbo, l’istruttore volontario del corso di musica Davide Sessa, il viticoltore Lamberto Frescobaldi e l’unica residente effettiva dell’isola Luisa Citti

Sinossi

L’isola-carcere Gorgona, a 19 miglia da Livorno, è l’ultima colonia penale agricola d’Europa. Su questo fazzoletto di terra una novantina di detenuti intraprendono un percorso rieducativo basato sul lavoro, dalla cura del bestiame alle attività nei campi. Il film Gorgona è un’immersione senza veli nella vita di cinque di questi uomini, in un mondo lontano da tutto, dove la bellezza avvolge, come un sudario, i delitti e il dolore degli uomini.

Regia, produttore e direttore della fotografia Antonio Tibaldi

Coproduttrice Enrica Capra

Montaggio Valentina Andreoli

Suono in presa diretta Alessio Fornasiero

Sound Design Todd Toon

Musica “Carcere ‘E Mare” di Claudio Mattone, interpretata da Elena Mellino

Produzione

No Permits Produktions e Graffiti Doc, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, e realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema

Distribuzione

Bloom Distribuzione

Italia, USA – 2022

Documentario, 91’, colori, HD

Lingua: Italiano, Arabo, Albanese

Bloom Distribuzione

Nel maggio 1987, nei locali ristrutturati dell’ex “Cinema Ponte” di Mezzago (MB), nasce BLOOM, centro culturale e di aggregazione, ormai da anni conosciuto in tutta Italia per l’impegno a sostenere l’auto-produzione e i circuiti alternativi in ambito musicale, ma non solo, fronteggiando le logiche consumistiche e di massificazione. Bloom è sempre stato luogo di stimolo culturale, di semina di idee. È il luogo in cui i progetti sbocciano, e prendono il volo. Nel 2022 nasce il progetto Bloom Distribuzione, con la volontà di far conoscere film di qualità e indipendenti, legati a tematiche culturali e sociali. Dopo High Maintenance di Barak Heymann, il secondo film targato Bloom è Gorgona di Antonio Tibaldi, documentario sulla casa di reclusione dell’isola di Gorgona. https://bloomnet.org/p/35/bloom-distribuzione

