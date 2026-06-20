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Il Fondo regionale SCT investe in Uniport Livorno, operazione da quasi 900 mila euro

Cronaca

20 Giugno 2026

Il Fondo regionale SCT investe in Uniport Livorno, operazione da quasi 900 mila euro

Livorno 20 giugno 2026 Il Fondo regionale SCT investe in Uniport Livorno, operazione da quasi 900 mila euro

Il Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana (Fondo SCT) investe in Uniport Livorno Società Cooperativa, operante nel settore delle operazioni portuali e della logistica integrata nello scalo livornese. Si tratta del secondo investimento effettuato dal Fondo, costituito dalla Regione e gestito da SICI – Sviluppo Imprese Centro Italia SGR Spa. Per illustrare l’operazione si è tenuta oggi una conferenza stampa nella sede di Uniport.

L’investimento ammonta a 440 mila euro e si inserisce in una più ampia operazione per un totale 880 mila euro realizzata insieme al co-investitore Coopfond, che punta al rafforzamento patrimoniale della Cooperativa, al rinnovo della flotta di mezzi industriali e al sostegno del percorso di crescita aziendale.

“Il sistema cooperativo – spiega l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – rappresenta una componente essenziale dell’economia toscana, capace di coniugare crescita, qualità del lavoro e radicamento nei territori. Con il Fondo SCT vogliamo sostenere concretamente le imprese cooperative che investono, innovano e rafforzano la propria capacità competitiva. L’operazione a favore di Uniport Livorno conferma la validità di questo strumento e testimonia l’attenzione della Regione verso un settore strategico come quello della logistica e della portualità, fondamentale per lo sviluppo economico della Toscana e per la valorizzazione del porto di Livorno quale infrastruttura di rilevanza nazionale e internazionale. Accompagnare percorsi di crescita come quello di Uniport significa sostenere investimenti, occupazione qualificata e maggiore competitività per l’intero sistema produttivo regionale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo che la Toscana si è data per i prossimi anni”.

Il Fondo SCT è un Fondo di Investimento Alternativo riservato, destinato alla promozione, al consolidamento e al rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative. Inoltre sostiene le cooperative nate a seguito di processi workers buy out, quando cioè il salvataggio di un’azienda, o di una sua parte, è realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà. Opera attraverso investimenti in strumenti finanziari emessi da società cooperative non quotate con sede in Toscana (o che hanno in programma di insediarvisi), supportandone i programmi di sviluppo, crescita e rafforzamento competitivo. Finanziato dalla Regione con risorse FESR 2021-2027, si inserisce nella strategia regionale volta a sostenere il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale e la crescita delle micro, piccole e medie cooperative.

“Siamo molto soddisfatti di poter sostenere, insieme a Coopfond, Uniport Livorno – dichiara Vittorio Gabbanini, Presidente di SICI – una cooperativa che rappresenta una realtà consolidata e strategica per il sistema logistico-portuale toscano. L’operazione sostiene un percorso di rafforzamento patrimoniale, innovazione e crescita che consentirà alla Cooperativa di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dall’evoluzione dello scalo livornese. Il Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana conferma così la propria missione di accompagnare le cooperative del nostro territorio che presentano le migliori prospettive di sviluppo, sostenendone competitività e capacità di generare valore economico e occupazionale”.

“Il movimento cooperativo toscano – aggiunge Enrico Sostegni, responsabile area vasta costiera di Legacoop Toscana – svolge un ruolo fondamentale nella logistica e nel settore portuale, un comparto in crescita che può offrire risposte concrete alle sfide poste dall’attuale congiuntura economica, soprattutto nell’area costiera. Il progetto di sviluppo di Uniport, che è stato supportato anche da Coopfond, si inserisce in un percorso che ha visto la Cooperativa crescere costantemente nei ricavi, numero di soci e capacità produttiva, e per questo accogliamo con soddisfazione l’investimento di SICI e della Regione Toscana: un intervento che riconosce nei servizi portuali un asset sempre più strategico per lo sviluppo della regione, ambito in cui la cooperazione intende essere protagonista”.

Soddisfatto Jari De Filicaia, presidente di Uniport. “Questo investimento rafforza patrimonialmente la Cooperativa e consente di dotarci di mezzi operativi all’avanguardia, per migliorare le performance operative e la qualità del lavoro dei nostri addetti. Ci teniamo a ringraziare particolarmente Legacoop Toscana per il prezioso e fattivo apporto fornito durante tutto l’iter, Coopfond per il sostegno e la Regione che, attraverso SICI, dimostra nuovamente la vicinanza alle realtà locali e ai lavoratori. Questa attenzione al porto di Livorno e ai suoi operatori conferma una visione da noi condivisa: investire nelle imprese e nelle persone è il tratto distintivo di un buon governo del territorio”.