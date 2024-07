Home

“Il Frataio”: una tradizione livornese celebrata da Gambero Rosso

8 Luglio 2024

Livorno 8 luglio 2024 – “Il Frataio”: una tradizione livornese celebrata da Gambero Rosso

Nel cuore pulsante di Livorno, una piccola friggitoria ha catturato l’attenzione della prestigiosa guida culinaria Gambero Rosso. “Il Frataio”, un’istituzione che da oltre un secolo delizia i palati con le sue ciambelle zuccherate, è stata recentemente menzionata in un articolo che ne celebra la storia e la tradizione.

Fondata nel 1920 dalla famiglia Deri, “Il Frataio” ha visto Luigi Esposito, nel 1943, portare alla ribalta i tipici dolci livornesi noti come “frati”. Da allora, la bottega di Piazza Cavallotti non ha mai smesso di friggere, offrendo ai passanti assaggi di pura dolcezza.

I “frati” di Livorno, benché simili ad altre ciambelle fritte presenti in Italia, hanno acquisito uno status iconico nella città. La loro leggerezza e digeribilità, nonostante la cottura in olio bollente e la copertura di zucchero, li rendono irresistibili. “Il Frataio” ha saputo innovare nel tempo, creando anche una versione vegana del frate, dimostrando che è possibile ottenere dolci squisiti senza l’uso di prodotti animali.

Oltre ai “frati”, la friggitoria è rinomata per i suoi bomboloni, disponibili in varie farciture come crema, cioccolato, panna e pistacchio. La “reginetta”, un bombolone con crema, ricotta e panna, è descritta come irresistibile. E per i festeggiamenti di San Patrizio, non può mancare il bombolone all’Irish coffee.

Per gli amanti del salato, “Il Frataio” offre anche patatine fritte e scagliozzi, i classici triangolini di polenta fritti, mantenendo una selezione limitata ma deliziosa.

La menzione su Gambero Rosso non fa altro che confermare “Il Frataio” come un vero tempio del fritto, un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione, regalando esperienze culinarie indimenticabili ai suoi visitatori.

