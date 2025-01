Home

Cronaca

10 Gennaio 2025

Il futuro del lavoro, Libertà Livorno ne parla con i sindacati e invita la cittadinanza

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza dal titolo: Il futuro del lavoro coi sindacati CUB e Fisi organizzata da Libertà Livorno presso il suo Centro in Borgo Cappuccini 25, l’11 gennaio 2025, alle ore 17,30

Alcune tendenze erano già presenti da anni nella società e nel mondo del lavoro.

Il declino continuo del settore sanitario e scolastico, la precarietà come obiettivo globalista, l’elevato tasso di disoccupazione e l’attacco alle piccole-medie imprese, la spinta alla digitalizzazione.

Tuttavia, a seguito dei lockdown pandemici ci sono stati: aziende che hanno chiuso senza mai più riaprire; posti di lavoro perduti, alcuni per sempre, altri convertiti in “smart working”; il fallimento totale del sistema sanitario e di quello scolastico sia per gli utenti che per i lavoratori.

E chi c’è stato a proteggere i lavoratori? Quasi nessuno, perché anche i sindacati sono stati tra i grandi assenti del periodo pandemico.

Con almeno 2 eccezioni: CUB e FISI si sono infatti distinti per l’appoggio ai lavoratori vessati da green pass e obblighi vaccinali.

Sarà con loro che discuteremo “Il Futuro del Lavoro” sab 11 gen 2025 alle 17.30 al Centro Libertà.

Ingresso a offerta libera e consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/il-futuro-del-lavoro- coi-sindacati-cub-e-fisi/

