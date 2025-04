Livorno 19 aprile 2025 Il futuro delle Rsa tra costi e qualità dei servizio, in un convegno a Firenze

Approfondire il sistema delle Rsa, studiarne la sostenibilità, analizzarne i costi per riuscire a rendere la risposta della Regione Toscana sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini non autosufficienti. È stato questo l’obiettivo di fondo del convegno “Non autosufficienza e Rsa” che si è svolto stamani a palazzo Strozzi Sacrati organizzato da Anci Toscana e Regione Toscana

Tra i temi dell’incontro, cui hanno partecipato le istituzioni, le parti sociali, gli operatori del settore ma anche una folta rappresentanza di familiari, la qualità dei servizi e delle strutture, il tema dei costi, la condivisione delle esperienze più significative sul territorio e delle opportunità offerte dal Pnrr.

Ad alimentare il dibattito una ricerca condotta da una consulente incaricata, la dottoressa Arabella Ventura, sui bilanci di un campione di Rsa; ne sono state analizzate dieci, con caratteristiche eterogenee: si trattava infatti di strutture pubbliche e private, grandi e piccole, provenienti da territori con caratteristiche diverse.

L’analisi dei bilanci di queste Rsa, esposti dalla Ventura, ha permesso di comprendere meglio la composizione dei costi, scomponendo per esempio, le voci relative alla gestione diretta dell’anziano lungodegente da quelli dovuti alle spese amministrative o di altro tipo, e i ricavi, per iniziare un lavoro di valutazione sull’impatto delle rette.

“Da questo prezioso lavoro – ha evidenziato Serena Spinelli – sono arrivate indicazioni utili per trovare la risposta a una domanda assolutamente centrale: come si tengono insieme la necessaria sostenibilità economica delle strutture, nell’ambito di un sistema di welfare pubblico e a fronte di un invecchiamento della popolazione, con la qualità del servizio, la qualità del lavoro di chi opera nel sistema e l’appropriatezza della risposta ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti. Grazie a questo lavoro sul campione di Rsa abbiamo elementi in più che dovranno essere oggetto di ulteriori verifiche e approfondimenti per dare strumenti sempre più efficaci ai nostri territori e alle Società della Salute e Zone distretto al fine di formulare e stringere accordi con le RSA che rispondano all’appropriatezza del servizio e alla sostenibilità e alla trasparenza dei costi”.

“Non solo – ha proseguito la Spinelli – questo lavoro spero favorisca la possibilità di un confronto sistematico con i gestori, con alcuni dei quali negli ultimi tempi non sono mancati momenti di tensione: le loro rivendicazioni, l’ho detto e lo ribadisco, non possono trovare la strada di lettere che in autonomia, fuori dagli accordi con le società della salute, mandano ai cittadini. È invece partendo da elementi oggettivi di conoscenza e obiettivi chiari di sostenibilità e qualità si possano trovare le soluzioni più equilibrate e giuste. Il convegno di oggi, perciò disegna una strada da proseguire e alimentare”.

“La Regione – ha concluso la Spinelli – è pronta a misurarsi con le esigenze dei cittadini non autosufficienti, anche in una prospettiva sempre più impegnativa, a causa dell’invecchiamento graduale della popolazione. Siamo pronti a farlo utilizzando tutti gli strumenti di welfare possibili. Certamente non posso non evidenziare come al percorso regionale non corrisponda una analoga attenzione su scala nazionale: la non autosufficienza, se si guardano gli impegni concreti de governo, è su un binario morto. E questo certamente non ci aiuta”.

Sull’iniziativa di oggi si sono espressi anche i responsabili di Anci.

È un momento importante quello di oggi – ha detto Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana perché serve a Regione Toscana e ad Anci per fare il punto sul futuro delle RSA. Abbiamo bisogno di garantire servizi qualificati ma anche di maggiori risorse, nonché di innovare i moduli organizzativi per la presa in carico. Ci sono esperienze molto differenti e anche la comparazione fra esperienze e l’ascolto dei tanti punti di vista di chi lavora, dei familiari e dei gestori ci aiuterà nella programmazione futura.

“L’inverno demografico che colpisce anche la Toscana – ha evidenziato Anna Maria Celesti, vicesindaca di Pistoia e delegata al welfare di Anci Toscana

impone di trovare risposte non solo attraverso le RSA. Dobbiamo affrontare in modo multidisciplinare i bisogni sempre più complessi delle singole persone, coinvolgendo Comuni, Regione, Terzo settore, azienda sanitaria e famiglie in un percorso comune di riprogrammazione e riprogettazione, nel quale ci sia spazio anche per azioni per un invecchiamento attivo”.