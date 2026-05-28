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Il futuro dell’interfaccia porto-città: AdSP presenta il nuovo volume sul waterfront

Cronaca

28 Maggio 2026

Il futuro dell’interfaccia porto-città: AdSP presenta il nuovo volume sul waterfront

Livorno 28 maggio 2026 Il futuro dell’interfaccia porto-città: AdSP presenta il nuovo volume sul waterfront

Presentato questa sera in Fortezza Vecchia, alla presenza delle istituzioni, il V° volume della collana “Porti e Dintorni” relativo all’evoluzione dei waterfront dei porti del sistema.

Il volume, edito dalla casa editrice Pacini, e promosso da un comitato editoriale interno all’Adsp con la curatela di Olimpia Vaccari, esamina il tema sia in una prospettiva storica di dinamica con i territori di riferimento sia in termini di progetti di riqualificazione e di ricerca di nuove coesistenze all’interno dell’articolata dialettica porto-città.

“Si tratta di un tema complesso e stimolante, al quale intendiamo offrire un primo spunto di riflessione” ha dichiarato il presidente dell’Adsp, Davide Gariglio, durante l’evento.

“L’intento – ha sottolineato – è interrogarsi su cosa rappresenti oggi il wateerfront, quale ruolo abbia avuto nel passato e quali prospettive si aprano per il futuro”.

Durante la presentazione – sono intervenuti oltre al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, anche l’Assessora comunale all’urbanistica, Silvia Viviani, l’Asssessora comunale alla cultura, Angela Rafanelli, docenti universitari ed esperti di settore – è stato evidenziato come gli spazi di waterfront, che, per vari motivi, hanno esaurito la funzione operativa per la quale erano stati progettati, possano diventare occasione di rigenerazione e di nuova interpretazione del rapporto tra porto e città.

Nel suo intervento è stato il docente universitario Rosario Pavia a evidenziare come i porti si stiano evolvendo in hub complessi e sostenibili, integrando tecnologie digitali, energie rinnovabili e infrastrutture subacquee per diventare “green ports”.

Pavia ha spiegato come questa trasformazione – supportata da nuove tecnologie e dal ruolo strategico dei waterfront – possa integrare il porto nel tessuto urbano, trasformando la vicinanza con la città da criticità a valore aggiunto.

In poche parole, se è vero che la presenza delle aree portuali all’interno delle città italiane è stata spesso vista come un ostacolo, oggi si stanno moltiplicando gli sforzi per annullare,

i suoi effetti negativi sull’ambiente e il microclima urbano.

“L’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) in questa direzione è massimo, in stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali delle città di riferimento dei porti del Sistema” ha aggiunto Gariglio.

“L’obiettivo è far sì che il waterfront diventi un luogo di dialogo: tra istituzioni, cittadini, realtà pubbliche e private”