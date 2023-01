“Il futuro dell’ospedale di Cecina”, l’intervento di FdI dopo il consiglio comunale aperto al pubblico

Home

29 Gennaio 2023

Cecina (Livorno) 29 gennaio 2023

In data 26/01/23 si è svolto il consiglio comunale aperto al pubblico: “ Il futuro dell’ospedale di Cecina”.

“Per chi ha poca memoria, come forse alcuni membri dell’entourage amministrativo, il tema può sembrare una novità, ma per noi che in fatto di memoria siamo come gli elefanti è proprio il caso di dire “niente di nuovo sul fronte” dichiara Mirta Merli Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia che prosegue:

“La direttrice dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, afferma con grafici e statistiche alla mano, che i lavori di potenziamento, efficientamento e razionalizzazione delle strutture ospedaliere sono stati svolti con successo, eccetto alcuni punti da dover ancora definire.

Casani elenca una serie di migliorie e traguardi che, dal 2019, sono stati fatti all’intero ospedale, come dire “i dati non mentono”.

Forse però il problema andrebbe declinato sotto un’altra veste interpretativa, nella quale a poco servono dati e grafici se poi numerose problematiche di funzionamento emergono tra i pazienti e gli operatori stessi.

Al cittadino poco importa delle statistiche tecniche, quando in veste di paziente incontra mancanze tecniche, infiniti tempi di attesa e personale ridotto ai minimi termini.

Del resto è proprio una parte del personale che, da tempo, lamenta un sistema in affanno e stremato dove diventa difficile se non impossibile soddisfare le richieste della comunità.

Non sono mai stati ascoltati, forse perché le loro critiche andavano contro ai grafici esposti in questa sede, e ogni volta, si è preferito nascondersi dietro la scusa della pandemia, per non fare anche semplici passi che per esempio avrebbe migliorato di gran lunga l’operato del pronto soccorso a costo zero.

Troppa fatica uscire dagli uffici ed andare nei vari reparti ad ascoltare i suggerimenti di tutti gli operatori sanitari? Ovvero coloro che ogni giorno, senza riempirsi la bocca di sfarzi e grafici hanno e tutt’ora vivono in prima persona questo degrado?

L’intervento del Sindaco Samuele Lippi poi, l’ho definito “tragicomico” e carente in quanto a memoria.

Egli si erge a difesa dell’ospedale, lamentandone gli aspetti critici inerenti alle tac, risonanze, ecografie e reparti quali l’oculistica e la ginecologia.

Tutto giusto, tutto apprezzabile, ma viene da domandarsi: dove era il Sindaco Lippi ai tempi delle richieste del, purtroppo dimenticato, “Comitato pro Ospedale”?

Come mai questo sussulto ardimentoso non lo ha avuto nelle passeggiate a Marina di Cecina insieme all’ex Presidente di Regione Enrico Rossi, per altro uno dei maggiori responsabili dei tagli alla sanità toscana, carta e documenti cantano!

Insomma caro Sindaco, non tutti siamo smemorati e qualcuno si è appuntato ogni parola detta, ogni evento, ogni gesto che fanno sembrare il suo discorso ipocrita e fuori contesto.

Noi quegli appunti ancora li abbiamo e ci siamo adoperati per integrarli e aggiornali con le testimonianze di chi, lavorando sul campo, ha saputo descriverci in modo tecnico e preciso le problematiche della struttura ospedaliera grazie e attraverso interpellanze fatte in commissione sanità del Consigliere Regionale Diego Petrucci.

Perché non li avete ascoltati? Perché avete preferito andare dietro ai progetti scellerati della vostra politica piuttosto che difendere il nostro ospedale? Perché solo ora, caro Sindaco ha deciso di tirare indietro la mano quando nella posizione in cui era aveva la possibilità di pensare solo al bene comune?

Non ci siamo soffermati sui dati e sui grafici, non ci siamo fidati dell’ottimismo sfrenato di Casani o Bezzini, abbiamo scelto la via più faticosa, ma più vera: interpellare gli attori dello spettacolo.

Noi siamo proprio partiti da loro, già da due anni, e da qui, riprenderemo la nostra difesa sfrenata dell’ospedale e la nostra critica, sempre costruttiva, all’amministrazione e ai dirigenti.

Partiremo dall’unica cosa che conta per noi e che pertanto merita di essere ascoltata e protetta: la voce dei medici, degli infermieri, di tutto il personale sanitario insieme alla nostra comunità.

Perché l’ospedale, non deve avere colori politici, deve essere solo la priorità, ed invito Lei, la Casani e la Poliseno, a cestinare quei grafici menzogneri, e ad ascoltare il personale medico, comunque continueremo a farlo noi”.

