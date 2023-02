Home

Il gagliardetto di Livorno appeso sulla Support di Emergency, il messaggio inviato alla città

11 Febbraio 2023

Livorno 11 febbraio 2023

Un gagliardetto amaranto con il simbolo di Livorno è da oggi appeso all’interno della nave Life Support di EMERGENCY che prima di Natale è stata accolta con migranti a bordo nel nostro porto.

E’ quanto dichiara con orgoglio il sindaco di Livorno Luca Salvetti pubblicando la foto sulla sua pagina Facebook

Questo il messaggio inviato dall’equipaggio al gruppo locale di Emergency e all’intera città:

“Eccolo qui in bella vista! Da parte di tutto lo staff della nave ringraziamo di cuore Livorno per il supporto, la cura, l’attenzione, la risposta a qualunque richiesta. Siamo stati accolti in una città splendida e il vostro esserci è stato fondamentale in questo mese e mezzo.

Vi abbracciamo tutti di cuore e anche se al prossimo giro speriamo di andare più a sud, se dovessimo tornare a Livorno saremo felici perché sapremo che ci siete voi. Ancora grazie”

