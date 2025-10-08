Cronaca 8 Ottobre 2025

Livorno 8 ottobre 2025 Il Gazebo della Terrazza Mascagni si illumina di verde per la Giornata Mondiale di sensibilizzazione alla sindrome PANSPANDAS

Giovedì 9 ottobre il Comune di Livorno aderisce alla Giornata Mondiale dedicata alla sindrome PANS/PANDAS illuminando di verde il Gazebo della Terrazza Mascagni.

L’Amministrazione comunale ha infatti accolto l’invito rivolto dall’associazione genitori PANS PANDAS BGE.

L’illuminazione di monumenti, edifici storici e luoghi simbolici con il colore verde, segno di speranza e rinascita, rappresenta, affermano dall’associazione, “un gesto che unisce da Nord a Sud l’Italia intera, un segno concreto di vicinanza alle famiglie e, soprattutto, un appello collettivo affinché queste sindromi vengano finalmente riconosciute nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”.

“Il tempo è adesso” è il motto scelto per questa edizione: un invito a non rimandare più. La luce verde che illuminerà l’Italia il 9 ottobre è fragile come un bambino, ma forte come la speranza, è il segno che una comunità intera chiede il riconoscimento di queste sindromi e l’accesso a cure adeguate per tutti.

CHE COSA SONO LE SINDROMI PANS/PANDAS
Le sindromi PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) sono condizioni infiammatorie che colpiscono il sistema nervoso centrale in età evolutiva, scatenando sintomi neuropsichiatrici ad esordio acuto.
Alla base vi è un processo immunologico e neuroinfiammatorio, spesso innescato da infezioni comuni come lo Streptococco beta emolitico del gruppo A, Mycoplasma, Epstein Barr virus.
La diagnosi precoce e le cure tempestive sono fondamentali, ma in Italia la sindrome non è ancora pienamente riconosciuta, lasciando le famiglie senza percorsi chiari di cura.

