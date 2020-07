Home

Cronaca

27 Luglio 2020

Il Gen. Masciulli visita il Comando Provinciale di Livorno. Consegnati encomi a militari in servizio nella provincia

Livorno 27 luglio 2020 – Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Nicola Massimo Masciulli, è giunto questa mattina in visita al Comando Provinciale di Livorno.

Nel corso dell’incontro, il Generale Masciulli ha premiato con encomi 9 Carabinieri che si sono distinti in operazioni di servizio.

Ha inoltre consegnato un encomio collettivo al Comando Provinciale; alla Compagnia di Livorno; al Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno; ed alle Stazioni Carabinieri di Montenero; Ardenza e Collesalvetti per il tempestivo intervento nell’assistenza alla popolazione in occasione del violento nubifragio che colpì la provincia nel settembre 2017.

Il Generale Masciulli ha ringraziato tutti i militari in servizio presso il Comando Provinciale per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate e aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e per l’efficace contributo fornito durante l’emergenza sanitaria, in una relazione di stretta vicinanza alla popolazione.