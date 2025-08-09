Home

Isola d’Elba (Livorno) 9 agosto 2025 Il gigante dei mari “Nord” avvistato all’Elba: lusso da 500 milioni di dollari

Super yacht “Nord” avvistato al largo di Baia Norsi: il gigante del mare del magnate russo Alexey Mordashov

Al largo di Baia Norsi, sull’isola d’Elba, è stato avvistato uno dei giganti del mare più lussuosi e imponenti al mondo: il super yacht Nord, lungo ben 142 metri. Si tratta del fiore all’occhiello del miliardario russo Alexey Mordashov, a capo del colosso Severstal, holding con interessi nell’energia e nei metalli. Con un patrimonio stimato in circa 29,1 miliardi di dollari secondo Forbes, Mordashov è considerato l’uomo più ricco di Russia.

Varato nel 2021 nei cantieri Lurssen di Bremen-Vegesack, nel nord della Germania, Nord rappresenta un connubio di tecnologia e design d’eccellenza. Gli interni e gli esterni portano la firma italiana di Nuvolari & Lenard e l’imbarcazione batte bandiera delle Isole Cayman. La cifra spesa per realizzarlo è da capogiro: 500 milioni di dollari.

Lo yacht dispone di 20 suite di lusso, in grado di ospitare fino a 36 passeggeri, e offre servizi esclusivi come piscine, palestre, un beach club con centro estetico, una piattaforma per elicotteri e persino un sommergibile privato.

Chi è Alexey Mordashov

Nato il 26 settembre 1965, Mordashov proviene da una famiglia di umili origini. Dopo la laurea in Economia all’Istituto ENGECON di Leningrado, nel 1988 entra nella Cherepovetskiy Metallurgical Plant, di cui diventa amministratore delegato nel 1996. Negli anni Novanta fonda la Severstal, acquisendo aziende minerarie, carbonifere e metallurgiche, fino a diventare uno degli imprenditori più influenti della Russia.

La presenza del Nord nelle acque elbane non è passata inosservata, attirando l’attenzione di curiosi e appassionati di nautica, affascinati dalla sua imponenza e dalle sue linee eleganti.

Le immagini di questo articolo sono di Ezio Cairoli

