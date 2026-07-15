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Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali, incontro divulgativo gratuito Acquario di Livorno

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15 Luglio 2026

Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali, incontro divulgativo gratuito Acquario di Livorno

Livorno 15 luglio 2026 Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali, incontro divulgativo gratuito Acquario di Livorno

L’ACQUARIO DI LIVORNO PER LA GIORNATA MONDIALE DEGLI SQUALI

Appuntamenti edutainment “Uno squalo per amico” nel weekend 18-19 luglio

Una nuova mostra permanente dedicata agli squali

“Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali”: incontro divulgativo con i ricercatori del Centro Studi Squali domenica 19 luglio

In occasione della Giornata Mondiale degli squali, che si celebra il 14 luglio, l’Acquario di Livorno propone diversi appuntamenti per contribuire a incrementare la conoscenza degli squali e la necessità di proteggerli: dagli speech a tema alla mostra divulgativa permanente lungo il percorso di visita, realizzati nell’ambito del progetto Life European Sharks di cui l’Acquario è partner, fino all’incontro “Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali” in collaborazione con il Centro Studi Squali – Istituto scientifico di Massa Marittima (GR).

Le iniziative si inseriscono nel più ampio impegno nella divulgazione e sensibilizzazione del pubblico alla conservazione dell’ambiente acquatico che vede l’Acquario di Livorno da sempre in prima linea.

Appuntamenti edutainment e mostra

Nel fine settimana 18 e 19 luglio, i visitatori dell’Acquario potranno partecipare allo speciale speech “Uno squalo per amico” che si svolgerà alle ore 11:30 nella Sala del Relitto: una guida esperta porterà il pubblico alla scoperta del mondo degli squali, predatori importantissimi per l’equilibrio dell’ecosistema marino e troppo spesso ritenuti erroneamente una minaccia per l’uomo.

Gli speech sono compresi nel prezzo del biglietto di ingresso e non necessitano di prenotazione.

Inoltre, lungo il percorso di visita dell’Acquario di Livorno è visibile la nuova mostra permanente “LIFE European Sharks” che consente ai visitatori di approfondire la conoscenza delle specie di squalo presenti nel Mar Mediterraneo, scoprirne lo stato di conservazione e conoscere gli obiettivi del progetto.

La conferenza “Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali”

A concludere le iniziative organizzate per celebrare la Giornata Mondiale degli Squali, domenica 19 alle ore 18 l’Acquario di Livorno ospiterà “Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali”, una serata divulgativa con i ricercatori del Centro Studi Squali – Istituto scientifico di Massa Marittima (GR), per condividere

racconti, emozioni e avventure coinvolgendo il pubblico nel mondo affascinante degli squali, sensibilizzandolo alla loro conservazione e salvaguardia.

Il Direttore Dott. Micarelli e la Coordinatrice scientifica Dott.ssa Reinero del Centro Studi Squali – Istituto Scientifico, introdotti da Giovanni Raimondi, coordinatore scientifico dell’Acquario di Livorno, presenteranno i molteplici progetti di ricerca e conservazione dedicati agli squali, svolti dal 2000 ad oggi, mostrando anche video e risultati delle oltre 70 spedizioni scientifiche svolte in giro per il mondo. Si passerà dal Sudafrica per le ricerche sullo Squalo bianco e lo Squalo bronzeo al Madagascar e a Gibuti dove il team ha portato avanti progetti di ricerca sullo Squalo balena e lo Squalo grigio di barriera, dalle Maldive dove sono attivi 3 progetti di ricerca sullo Squalo tigre, Squalo spinner e Squalo grigio di barriera alle Filippine dove è stato recentemente attivato un progetto di ricerca sullo Squalo volpe, passando per la Groenlandia e l’Alaska, dove sono stati osservati rispettivamente lo Squalo della Groenlandia e lo Squalo salmone, senza dimenticare il Mediterraneo, dove il Centro Studi Squali per 7 anni è stato impegnato a monitorare sul campo, lungo le coste italiane, la presenza del Grande squalo bianco e dove da 8 anni monitora le Nursery di Gattopardo lungo la costa dell’Argentario.

Un’opportunità unica per vivere l’emozione di un incontro straordinario attraverso gli occhi, i video e i racconti di questi ricercatori e sfatare una volta per tutte la paura eccessiva generata a causa della disinformazione e di una filmografia che ha troppo spesso dipinto queste specie come efferati assassini, invece che animali fondamentali per gli oceani da tutelare e proteggere.

In occasione della Giornata Mondiale degli Squali, l’Acquario di Livorno ha coinvolto altri acquari italiani, con particolare riferimento all’Acquario Civico di Milano e al Gardaland Sea Life Aquarium, entrambi ambasciatori del progetto LIFE European Sharks, che organizzano specifiche iniziative dedicate agli squali con il comune obiettivo di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti i cittadini nella loro salvaguardia.

Il progetto Life European Sharks

LIFE European Sharks (LIFE22-GOV-IT-LIFE EU SHARKS 101114031) è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE avviato nel 2023 e di durata quadriennale. È coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn con partner in Croazia (Università di Spalato), Francia (Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate) e Italia (Acquario di Livorno, Centro di Competenza Distrettuale, D.R.E.AM, Guardia Costiera Italiana, MedSharks, Shoreline e Università di Firenze).

Scopo del progetto LIFE European Sharks è la creazione di una rete sempre più ampia e capillare in tutto il Mediterraneo di enti, soggetti e realtà operanti in diversi settori: dalla pesca alla ristorazione, dalla conservazione alla sensibilizzazione in ambito ambientale, con particolare riferimento agli acquari e alle strutture zoologiche impegnate in divulgazione, conservazione e ricerca. L’obiettivo comune è quello di implementare azioni e buone pratiche volte a proteggere il gruppo di pesci marini più a rischio in Europa, minacciati da livelli insostenibili di catture accidentali, inquinamento e alterazione del loro habitat.