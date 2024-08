Home

Il girone di B dei Lions, la formula del campionato

2 Agosto 2024

Livorno 2 agosto 2024 – Il girone di B dei Lions, la formula del campionato

IL GIRONE. È ufficiale pure la composizione del girone di B nel quale la LundaX Lions Amaranto sarà impegnata nella nuova annata.

I livornesi saranno attivi nel raggruppamento 4, quello del centro Italia. Saranno al via di tale raggruppamento anche CUS Siena, Gubbio, Jesi, San Benedetto, Perugia, Cavalieri Prato/Sesto cadetto, Capitolina Roma cadetta, Lions Alto Lazio di Civita Castellana e Firenze cadetto (ex Firenze’31).

Si preannuncia un girone equilibrato, con squadre dal valore simile. Nella scorsa annata (quando i raggruppamenti erano 4 e non 5 ed erano composti da 12 e non da 10 compagini), nel girone sud, i viterbesi dei Lions Alto Lazio hanno ottenuto la quarta piazza, la Capitolina cadetta la sesta posizione e il Perugia il nono, insieme all’Amatori Catania. Nel girone 2 2023/24 – quello del centro Italia, nel quale erano al via anche valide formazioni dell’Emilia-Romagna, capaci di ottenere le prime cinque posizioni -, il San Benedetto ha chiuso al sesto posto, il CUS Siena al settimo, lo Jesi all’ottavo, la LundaX Lions Amaranto al nono, il Gubbio al decimo ed il Firenze’31 (‘diventato’ UR Firenze cadetto) undicesimo. I Cavalieri cadetti sono neopromossi. Rese note le date – ma non il calendario – delle 18 giornate. Prime partite il 13, 20 e 27 ottobre e il 3 novembre. Poi il 10 novembre prima domenica di riposo.

LA FORMULA. Al termine delle 18 giornate di regular season, la prima salirà in A2, mentre l’ultima scenderà in C. Le penultime dei cinque gironi daranno vita ai playout che sanciranno ulteriori tre squadre da retrocedere in C. Ricapitolando, in tutto, al via dei 5 gironi territoriali, 50 squadre: 5, in tutto, festeggeranno il salto in A2 e 8, in tutto, saranno condannate alla C.

