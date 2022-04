Home

“Il Goldoni annulla Orsini” e il monologo sulla guerra in Ucraina. “Prima si poi no”

29 Aprile 2022

“Il Goldoni annulla Orsini” e il monologo sulla guerra in Ucraina. “Prima si poi no”

Livorno 30 aprile 2022

Il ripensamento del Teatro Goldoni finisce sulla stampa nazionale

“Orsini, bavaglio al prof nel teatro del Pci: il Goldoni di Livorno dice no al monologo sulla guerra in Ucraina”, è quanto titola il quotidiano Il Fatto annunciando l’accaduto

Secondo il quotidiano che ricostruisce la vicenda, il 26 aprile, Orsini avrebbe avuto l’ok da Fondazione Goldoni a esibirsi in data 23 maggio. In quella data Orsini avrebbe portato in scena il suo dal titolo Ucraina – Tutto quello che non ci dicono ma appena due giorni dopo Fondazione Livorno ci ripensa e annulla l’evento

La giustificazione del Teatro Goldoni riportata dal Fatto Quotidiano sarebbe la seguente:

“l’indisponibilità della struttura a ospitare l’evento è conseguente alla natura e al tema che proponete per l’occasione (‘Ucraina – critica della politica internazionale’): se ne fossimo stati a conoscenza subito, prima della stipula dell’atto, in cui non compare detto titolo, vi avremmo indicato come da anni il teatro non possa essere dato in concessione per dibattere temi di natura politica in senso ampio”

Sempre secondo il quotidiano, “la mancata concessione non ha niente a che vedere con il proponente del dibattito né con tesi e argomentazioni che avrebbe portato nel corso della vostra iniziativa”

La cosa che risulta strana sarebbe l’affermazione “da anni il teatro non può essere dato in concessione per dibattere temi di natura politica in senso ampio”. Cosa si intende per ampio?

Se ripensiamo a tutti gli eventi svolti al Goldoni e alla Goldonetta, andando a ritroso nel tempo troviamo…

Gli eventi del Centenario della nascita del Partito Comunista Italiano in cui era presente anche il ministro Andrea Orlando

il dibattito organizzato dai leghisti Claudio Borghi e Alberto Bagnai (Goldonetta)

L’evento elettorale del Movimento 5 Stelle a cui partecipò anche Luigi Di Maio

Andrea Scanzi con Renzusconi, lo spettacolo portava sul palco l’omonimo libro di satira politica su Matteo Renzi e Silvio Berlusconi

….. Qualche cosa sembrerebbe non tornare

