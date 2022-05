Home

Il Goldoni ricorda Lindsay con “Kemp Dances Ancora”

3 Maggio 2022

Il Teatro Goldoni ricorda il grande artista

KEMP DANCES ANCORA

Biglietti in vendita per il tributo a Lindsay

Livorno 3 maggio 2022

E’ iniziata la vendita dei biglietti per KEMP DANCES ANCORA un tributo di amore per Lindsay, serata in ricordo di un grande amico del Teatro Goldoni in scena sabato 21 maggio, ore 21, con protagonisti Daniela Maccari, Ivan Ristallo, David Haughton e James Vanzo.

Kemp Dances Ancora è un omaggio-celebrazione dell’arte e della vita di Lindsay Kemp, con la regia e l’introduzione del suo fidato collaboratore David Haughton e con alcuni brevi video collage che fanno vedere tante delle sue straordinarie trasformazioni nelle varie produzioni.

In scena le performance live e video di Ricordi di una Traviata, Il Fiore, La femme en Rouge, Il Cigno, Frammenti dal diario di Nijinsky con tutta la compagnia che interagisce con Lindsay in video e Mi Vida del maestro belga Luc Bouy. Conclude – come amava fare Lindsay – “L’Angelo”, poesia di morte e rinascita. Fin dalla sua prima messa in scena nel 2018, questo evento insolito ha dimostrato chiaramente di poter trasmettere al pubblico una emozione intensa e coinvolgente, facendo rivivere la magia e la personalità polivalente di questo grande maestro di teatrodanza: un’occasione da non perdere sia per chi lo ha amato, sia per chi vuole conoscerlo.

Biglietti posto unico numerato 10 €, in vendita alla biglietteria del teatro martedì e giovedì ore 10/13 oltre a mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30. Informazioni: 0586 204237.

