Il “Gran Canyon” livornese: un angolo d’America in via Bois e Cecioni

29 Giugno 2025

Livorno 29 giugno 2025 Il “Gran Canyon” livornese: un angolo d’America in via Bois

Nel quartiere Fabbricotti, più precisamente in via Bois; spiccano tre suggestivi murales incastonati in nicchie su un muro perimetrale: un omaggio iconico al maestoso Grand Canyon americano. Ogni opera evoca una fase del celebre scenario statunitense; il cielo luminoso, la roccia ocra e rossa che precipita a strapiombo, e il fiume che scava la gola profonda.

Altri 5 murales sul muro perimetrale spiccano nelle nicchie del muro perimetrale in via Cecioni

Il dipinto realizzato da “Ninjart” ricostruisce, infatti, l’immagine del Colorado River, il fiume che ha modellato per milioni di anni il Grand Canyon nel sud-ovest degli Stati Uniti . Il fiume, celebre per il suo corso tortuoso e le acque verde‑blu, è protagonista nei murales che lo ritraggono serpeggiare tra le montagne rocciose in uno spettacolo naturale di suggestiva grandezza.

I tre pannelli dipinti su tre nicchie narrano un unico viaggio: dall’alto cielo azzurro, attraverso le imponenti pareti di canyon, fino alla corrente sinuosa in basso. Le montagne che fanno da cornice richiamano proprio le elevate formazioni rocciose di arenaria e calcare che si alternano nelle pareti del Canyon .

Un’opera che, pur in minima scala, trasporta passanti e residenti in un’esperienza visiva lontana, ricordando l’immensità e la bellezza incontaminata del parco nazionale statunitense. Un richiamo alla natura selvaggia, un invito a fermarsi a guardare, sognare e valorizzare anche le storie raccontate dai muri urbani.

Il Colorado River scorre per quasi 700 chilometri solo all’interno del Grand Canyon, tagliando una gola profonda oltre 1 miglio (circa 1.800 metri) e larga fino a 29 chilometri. Non a caso è definito uno degli elementi naturali più iconici al mondo.

Un pezzo d’Arizona a Livorno



L’installazione urbana in via Bois regala un ponte culturale tra Livorno e l’America, accendendo la fantasia dei passanti e inserendo Livorno nel dialogo internazionale dei murales. Un viaggio verso ovest, attraversando rocce, acqua e cielo, senza muovere i piedi dalla città.

Questa piccola gemma murale unisce arte, geografia e immaginazione, trasformando un muro cittadino in una finestra sul Colorado River e le sue montagne rocciose. Una visita obbligata — e fotografabile! — per chi ama il bello inaspettato.

