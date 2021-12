Home

Il Grinch sfida Babbo Natale, spettacolo gratuito per bambini

16 Dicembre 2021

Livorno 16 dicembre 2021

E’ la grande sfida tra il Grinch e Babbo Natale. E’ lo scontro tra la creatura verde pelosa, a forma di pera, misantropa, scontrosa, solitaria, irascibile e cinica nemica del Natale (con un cuore che è di due taglie più piccolo) e il personaggio internazionale natalizio per eccellenza, buono, saggio, portatore di doni e di felicità, dalla caratteristica barba bianca e dal vestito rosso.

Dove si consumerà questa epica sfida?

Alle Fonti del Corallo, venerdi pomeriggio, dove gli atleti performer, campioni del centro sportivo Zen Club daranno vita ad uno show in cui le arti marziali acrobatiche incontreranno la fantasia.

Evoluzioni, funanbolismi, esercizi di abilità si susseguiranno per l’intero pomeriggio in Galleria, con tutti i bambini che potranno assistere alle diverse situazioni ed in alcuni casi anche esserne coinvolti.

Ci saranno anche dei flash-mob acrobatici in diverse zone del centro, con spettacolari scontri tra team sostenitori del Grinch e squadre di Babbo Natale.

L’appuntamento è per venerdi pomeriggio dalle 16,30 alle 19, al primo piano dove sarà allestito il “campo di battaglia” principale.

Riusciranno i Babbo Natale, a Fonti del Corallo, a convertire il Grinch allo spirito ed ai valori del Natale, come nel romanzo e nei film di animazione visti al cinema?

