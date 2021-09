Home

4 Settembre 2021

Il Gruppo Botanico Livornese organizza per domenica una escursione gratuita

Livorno 4 settembre 2021

Nell’ambito del progetto “Mappa di Comunità dei Monti Livornesi”, il Gruppo Botanico Livornese domenica 5 settembre organizza la settima escursione programmata sulle nostre colline.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso il parcheggio del Cisternino – Pian di Rota e gli accompagnatori saranno Mairo Mannocci (esperto) e i soci del GBL, insieme alla guida ambientale Michele Lopez.

Il tragitto seguirà un percorso ad anello, con partenza e ritorno al Cisternino di Pian di Rota, su strade sterrate e sentieri campestri e boschivi. Il percorso, di circa 3 ore di durata e di 5 chilometri e generalmente in piano, è generalmente facile, ma qualche attenzione si richiede nel primo tratto in discesa verso la Vallelunga.

Sono previste alcune soste presso i punti di interesse che si incontreranno lungo il cammino.

È richiesto un abbigliamento da trekking e acqua da bere sufficiente per ogni persona.

Il numero massimo di partecipanti è 30.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione, inviando una e-mail entro sabato 4 settembre alle ore 12 all’indirizzo mappamontilivornesi@gmail.com.

