Il Gruppo Lottatori Livornesi premiato dal sindaco Luca Salvetti

11 Luglio 2025

Livorno 11 luglio 2025

Undici atleti del Gruppo Lottatori Livornesi che si sono laureati campioni d’Italia nel 2025, sono stati premiati nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, dal sindaco Luca Salvetti. Due di loro si sono aggiudicati la medaglia d’argento ai campionati europei vestendo la maglia della nazionale di lotta. Presenti in Sala oltre al Sindaco, il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone, Igor Nencioni presidente Asd Gruppo Lottatori Livornesi e allenatore della nazionale di lotta, lo staff tecnico e Yandro Quintana campione olimpico ad Atene 2004.

Gli atleti che hanno ricevuto una pergamena sono:

Paolo Pio Lumia kg 70 campione d’Italia assoluto

Raul Caso kg 74 campione d’Italia assoluto (in forza al gruppo sportivo dell’esercito)

Riccardo Bonanno kg 57 campione d’Italia under 20

Daniele Gubbiotti kg 70 campione d’Italia under 20

Raul Caso kg 79 campione d’Italia under 20 (in forza al gruppo sportivo dell’esercito)

Brando Magnani kg 92 campione d’Italia under 20

Baggiani Michael kg 80 campione d’Italia under 17

Matilde D’addario kg 58 campione d’Italia under 15

Lorenzo Silvestri kg 52 campione d’Italia under 15

Elio Meloni Kg 57 campione d’Italia under 15

Gioele Chiavacci Kg 85 campione d’Italia under 15

Il Gruppo Lottatori Livornesi si è classificato al primo posto nei campionati italiani assoluti di lotta, primo nei campionati italiani under 20, primo nei campionati italiani under 17 e primo nei campionati italiani under 15.

Inoltre due atleti del Gruppo Lottatori Livornesi hanno vestito i panni della nazionale italiana di lotta e si sono aggiudicati due medaglie d’argento ai campionati europei che si sono svolti a Caorle pochi giorni fa.

I lottatori saliti sul podio sono: Raul Caso e Daniele Giubbotti.

“Il Gruppo Lottatori Livornesi è un altro fiore all’occhiello di questa città insieme a tutte le discipline sportive; tra l’altro questo gruppo è già stato protagonista in passato di appuntamenti e premiazioni di questo tipo” ha dichiarato il Sindaco. “Ora però c’è una ulteriore motivazione, un ulteriore passaggio, anzi, a dir la verità, due, perché la premiazione riguarda il campionato italiano ed europeo. Quindi abbiamo pensato di premiare gli 11 atleti del Gruppo Lottatori che si sono laureati campioni d’Italia nel 2025. E insieme a questo andiamo a sottolineare la medaglia d’argento ai campionati europei per due di loro, due ulteriori medaglie di livello internazionale per la nostra città”.

“Il Gruppo Lottatori Livornesi – ha aggiunto Giannone – sta ottenendo delle ottime prestazioni con grandi risultati. Igor è un bravissimo tecnico ed è riuscito a fare qualcosa di molto importante, ricordo che è stato nominato commissario allenatore e tecnico del settore assoluto maschile. Livorno è diventata un punto di riferimento determinante per la lotta. La raccomandazione è di proseguire su questa strada, dato che i risultati ottenuti sono veramente eccezionali.

Come Coni ringrazio tutti per il lavoro fatto”.

