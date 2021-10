Il Jolly Acli affronta Baloncesto Firenze, le parole di Irene Sassetti

«Mi aspetto una partita combattuta dall’inizio alla fine. Starà a noi gestire il ritmo, cercando di fare cose buone. Loro sono un’ottima squadra e faranno di tutto per metterci il bastone tra le ruote,

Dovremo impegnarci parecchio. Firenze è una squadra fisica, magari non troppo mobile, ma è una bella avversaria. La seconda partita è stata migliore della prima, abbiamo avuto più tempo per allenarci insieme e le cose sono venute meglio.

Ci troviamo bene come squadra e siamo destinate a crescere. Stiamo cominciando a conoscerci con le nuove e a capire come giocare insieme.

Ringrazio della fiducia che mi viene data, sto cercando di far valere al massimo le mie capacità e cerco sempre di aiutare la squadra sia in campo che fuori.

Spero di poter proseguire sulla strada intrapresa. l mio punto di forza resta in tiro da fuori, ma sto iniziando a dare qualche spunto in più in difesa, con qualche palla rubata; e sto lavorando sui miei punti deboli».