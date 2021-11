Home

6 Novembre 2021

Il Jolly Acli affronta Gea Basketball Grosseto

Livorno 6 novembre 2021

Quattro vittorie di fila, unica imbattuta nel campionato di serie B girone toscano. Il Jolly Acli Basket Livorno torna in campo nel più classico dei testa-coda, affrontando l’ultima della graduatoria il Gea Basketball Grosseto (sabato, PalaCosmelli, ore 21). Per la squadra di Emiliano Ferretti, almeno sulla carta, sembra un turno favorevole. Ma la recente trasferta di Pontedera insegna che la concentrazione deve essere sempre al massimo, contro qualsiasi avversaria. E che nessuna partita è vinta prima di giocare. Pertanto, Ceccarini e compagne, affronteranno la sfida col solito piglio, e lavoreranno col massimo impegno per raggiungere il loro obiettivo. Ancora indisponibili Barsotti e Garaffoni. La gara di sabato sarà anche l’occasione del debutto della nuova sopramaglia presentata in settimana nel corso di una bella cerimonia alla presenza delle autorità cittadine. Sopramaglia che reca una scritta inneggiante alla parità di genere: “Le donne studiano, amano, vincono. Non dimenticarlo. Mai”.

Le parole dell’esterna Matilde Simonetti

«Siamo consapevoli dei mezzi che abbiamo, e, sicuramente ci aiuta il fatto che si è creato un bel gruppo. Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, stiamo riuscendo sempre più a entrare in confidenza e conoscerci meglio. Siamo tutti molto contenti di come il campionato è cominciato, ma non possiamo basarci su quattro partite e quindi dobbiamo essere sempre pronte a lavorare. Contro Grosseto l’importante sarà entrare concentrati in campo, senza guardare la classifica. Non si sa mai come potrebbe andare e quindi occorre essere più accorte di sempre»

