Livorno 21 ottobre 2024 – Il Jolly Acli al “Macchia” regola la Virtus Cagliari

Un buon Jolly Acli Basket supera la Virtus Cagliari (68-56), al PalaMacchia, nella terza giornata del campionato di serie A2 femminile. La squadra di coach Walter Angiolini, priva di Sassetti e Botteghi, impone la sua legge nell’ultimo quarto, condotta da un’incontenibile Iliyana Georgieva, super produttiva in fase offensiva e a rimbalzo (doppia doppia per lei con 18 punti e 12 rimbalzi). La partita scivola via a fasi altalenanti: Livorno conduce quasi sempre le danze nel punteggio, con un vantaggio che oscilla tra le 5 e le 12 lunghezze. Nel terzo tempino le ospiti producono il loro massimo sforzo e riescono a rientrare fino al meno uno (46-45). A quel punto Miccio e compagne dimostrano di possedere un’importante solidità mentale, piazzano un parziale di 13 – 0 e s’involano verso il secondo successo su tre partite giocate in campionato.

Le parole di Ilyana Georgieva:«Ci tenevamo a prendere questa prima vittoria casalinga, e l’abbiamo ottenuta superando una buonissima squadra come la Virtus Cagliari. Dobbiamo ancora lavorare molto, sistemare i meccanismi in entrambe le fasi, che possono e devono funzionare meglio. Il fatto di aver giocato insieme, da gruppo unito, la parte finale di gara, è stata la chiave di volta per guadagnarci il successo».

Il tabellino: Wojtala 6, Georgieva 18, Miccio 13, Okodugha 10, Arecco 5, Visone 6, Ceccarini 3, Preziosi, Orsini 5, Botteghi, Sayed Tawfik, Evengelista 2. Allenatore: Angiolini.