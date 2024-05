Home

27 Maggio 2024

Livorno 27 maggio 2024 – Il Jolly Acli Basket apre con una vittoria la fase dei play off nazionali

Il Jolly Acli Basket supera il San Raffaele Roma nell’andata semifinali play off nazionali, col risultato di 62-49.

Assicurandosi un tesoretto in vista della gara di ritorno che si giocherà tra qualche giorno nella capitale.

Una partita piuttosto equilibrata all’inizio, dominata dalle difese, con una fase di studio (18-15 chiusura primo quarto) ed un Jolly che pian piano comincia a carburare a a guadagnare un po’ di vantaggio, imbucando qualche tripla, e arrivando all’intervallo sul 31-24.

Nel terzo tempino Ceccarini e compagne piazzano un parziale potente, impedendo alle ospiti di segnare per ben 7 minuti. Tre tiri liberi allo scadere siglati da Gioan allungano il divario a 14 punti.

L’ultima parte racconta due momenti diversi: il primo tutto di marca rosablù, che vede la squadra di Corda brillante nelle due fasi, arrivare fino al più 19 (56-37). Il secondo dove San Raffaele riesce a raccogliere le ultime energie, e complice il leggero calo delle locali, con le unghie e con i denti guadagna qualche punto, così che la partita si chiude con un divario buono per Livorno, ma non certo decisivo. Una sfida intensa, giocata in una PalaCosmelli stracolmo, tra i tifosi abituali, gli “Sbandati” fans della Libertas arrivati per sostenere le ragazze di casa e un buon numero di supporter romani. Parecchi anche gli addetti ai lavori tra i quali il bomber Libertas, Amos Ricci, e la giocatrice azzurra Sara Madera. Buon esordio per l’esterna Ludovica Tumeo.

Il tabellino: Giari 14, Sassetti 11, Ceccarini 6, Costa 2, Timeo 9, Orsini 8, Evangelista 9, Gioan 3, Candelori, Zolfanelli, Barbieri. All. Corda. Ass. Menichetti.