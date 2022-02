Home

21 Febbraio 2022

Il Jolly Acli Basket Basket cade ancora

Livorno 21 febbraio 2022

Seconda sconfitta di fila per il Jolly Acli Basket Livorno, stavolta pesante del punteggio 60-41, sul campo del Number 8 San Giovanni Valdarno.

Dopo una partenza positiva, la squadra allenata da Emiliano Ferretti è andata via calando, ed è stata colpita dalle ottime percentuali delle locali, percentuali (specie nel tiro da tre punti), che alla fine hanno creato lo strappo definitivo. Per le rossoblù, prive delle indisponibili Peric, Garcia Leon e Simonetti, un passo indietro ulteriore rispetto alle belle prove che avevano consentito il dominio assoluto del campionato per ben 14 partite. Adesso occorre ripartire, fare quadrato, cercando di superare il momento negativo con coraggio e spirito di gruppo.

«Mi aspettavo una risposta dalla squadra che non c’è stata – commenta Ferretti-. Abbiamo giocato sempre per inseguire, a punteggio ridotto, tanta confusione in attacco, mai canestro da fuori, poca intensità difensiva. Aver segnato 40 punti è un grosso problema.

Non ci resta che rimboccarci le maniche e ragionare partita per partita, stando sempre unite e compatte.

Non ci sono altre soluzioni. Con umiltà e disponibilità da parte di tutti. Unica nota positiva la prestazione di Linda Cirillo, una ragazza umile, che dà sempre tutta se stessa, quando si allena e quando entra in campo».

Il tabellino: Orsini 12, Evangelista 7, Sassetti 6, Ceccarini 12, Cirillo 4, Garaffoni, Barsotti, Corti, Simonetti. All. Ferretti. Ass. Betti.

